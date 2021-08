Dr. Dominic Clarke sa pripája k spoločnosti Discovery Life Sciences ako hlavný technický riaditeľ pre bunkovú a génovú terapiu

HUNTSVILLE, Ala., 13. augusta 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), špecialisti na biologické vzorky a biologické markety (biospecimen and biomarker specialists)™, dnes oznámili, že Dominic Clarke, Ph.D. nastúpil do spoločnosti ako hlavný technický riaditeľ pre oddelenie Bunkovej a génovej terapie. Jeho prínos na tejto pozícií urobí zo spoločnosti Discovery globálneho lídra v materiáloch bunkovej a génovej terapie a analytických službách na podporu vývoja a výroby pokročilých terapií.

„Dominik, ako veľmi skúsený a uznávaný líder v odvetví bunkovej a génovej terapie, prinesie do tímu Discovery výrazné vylepšenie našej už tak rýchlo sa rozvíjajúcej divízie služieb bunkovej a génovej terapie," povedal Glenn Bilawsky, generálny riaditeľ spoločnosti Discovery. "Odvetvie bunkovej a génovej terapie uznáva jeho odbornosť v oblasti hodnotenia a implementácie technologických inovácií v globálnom meradle. Jeho znalosti, skúsenosti a kompetencie výrazne urýchlia našu schopnosť napredovať v programoch výskumu bunkovej terapie od včasného objavu až po výrobu."

Doktor Clarke prináša do spoločnosti Discovery viac ako 15 rokov skúseností súvisiacich s bunkami a génmi. Je úradujúcim predsedom Výboru pre proces a produkt v International Society for Cell and Gene Therapies (ISCT) - globálneho fóra vedúceho odvetvia zameraného na preklad procesov výskumu a vývoja procesov do klinického prostredia prostredníctvom vzdelávania a vedenia. Pred nástupom do spoločnosti Discovery pôsobil ako globálny riaditeľ bunkovej terapie v HemaCare, spoločnosti spadajúcej pod spoločnosť Charles River. Počas svojho pôsobenia vyvinul a viedol globálnu firemnú stratégiu bunkovej terapie spoločnosti, poskytoval vedecké a technické odborné znalosti z prevádzkového aj obchodného hľadiska a stál na čele inovácií v celej organizácii.

"Jedinečná kombinácia vysoko charakterizovaných produktov biologických vzoriek a testovacích schopností spoločnosti Discovery je rozhodujúca pre pokrok vo vývoji a komercializácii bunkových a génových terapií," povedal Dr. Clarke. „Som nadšený z príležitosti pripojiť sa k tomuto vynikajúcemu tímu a vzájomne sa podeliť o vášeň podporovať úspech bunkových terapií. Spoločnosť Discovery Life Sciences vytvorila pevný základ ako špecialista na biologické vzorky a biomarkery a teším sa na ďalšie zlepšovanie ich terajších rozsiahlych produktov a služieb v oblasti bunkovej a génovej terapie. Discovery v súčasnosti spĺňa globálne potreby a presahuje očakávania vývojárov a výrobcov v oblasti bunkovej terapie kvalitou, rýchlosťou a rozsahom potrebným na poskytovanie bezpečných, efektívnych a pokročilých terapií. "

O spoločnostiach Discovery Life Sciences a HudsonAlpha Discovery

Spoločnosť Discovery Life Sciences je špecialistom na biologické vzorky a biomarkery a spája najväčšie komerčné zásoby biologických vzoriek na svete a sieť pre ich získavanie s poprednými laboratóriami poskytujúcimi služby v oblasti biomarkerov, aby urýchlila programy precíznej medicíny pre liečbu rakoviny, infekčných ochorení a ďalších zdravotných problémov. Sme popredným poskytovateľom vysoko charakterizovaných ľudských bunkových východiskových materiálov a odborných multi kanálových analytických služieb na podporu výskumu, vývoja a výrobných programov bunkovej a génovej terapie.

HudsonAlpha Discovery® je sekvenačná a bioinformatická divízia spoločnosti Discovery prevádzkujúca celosvetovo uznávané servisné laboratórium, ktorá využíva najmodernejšie technológie v oblasti genomického výskumu ku komplexnej podpore translačného a klinického výskumu.

Tím spoločnosti Discovery sa vždy riadi vedeckými poznatkami a spolupracuje so zákazníkmi na základe inovatívneho, poradného prístupu k prekonávaniu prekážok a rýchlejšiemu dosiahnutiu konečného výsledku. Veda k vašim službám! Pre viac informácií navštívte stránku dls.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Related Links

https://www.dls.com



SOURCE Discovery Life Sciences