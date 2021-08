Dr. Dominic Clarke wechselt als technischer Leiter der Zell- und Gentherapie zu Discovery Life Sciences

HUNTSVILLE, Ala., Aug. 13, 2021 /PRNewswire/ -- Discovery Life Sciences™ (Discovery), der Spezialist für Bioproben und Biomarker™, gab heute bekannt, dass Dominic Clarke, Ph.D., dem Unternehmen als Chief Technical Officer of Cell & Gene Therapy beigetreten ist. Die Übernahme dieser Funktion wird Discovery als weltweit führenden Anbieter von Materialien und analytischen Dienstleistungen für die Zell- und Gentherapie zur Unterstützung der Entwicklung und Herstellung neuartiger Therapien weiter etablieren.

„Als sehr erfahrener und anerkannter Marktführer in der Zell- und Gentherapiebranche stellt Dominics Eintritt in das Discovery-Team eine bedeutende Bereicherung für unsere bereits stark expandierende Abteilung für Zell- und Gentherapiedienstleistungen dar", sagte Glenn Bilawsky, Chief Executive Officer von Discovery. „Die Zell- und Gentherapie-Industrie schätzt seine Fähigkeit, technologische Innovationen auf globaler Ebene zu bewerten und umzusetzen. Sein Wissen, seine Erfahrung und seine Fähigkeiten werden unsere Fähigkeit, die Zelltherapieprogramme von Forschern von der frühen Entdeckung bis zur Herstellung voranzutreiben, deutlich verbessern

Dr. Clarke bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Zell- und Genforschung mit zu Discovery. Er ist amtierender Vorsitzender des Prozess- und Produktentwicklungsausschusses der Internationalen Gesellschaft für Zell- und Gentherapien (ISCT) - ein globales Führungsforum der Branche, das darauf abzielt, Forschung und Prozessentwicklung durch Bildung und Beratung von der Forschung in die Klinik zu bringen. Bevor er zu Discovery kam, war er als Global Head of Cell Therapy für HemaCare, ein Unternehmen von Charles River, tätig. Während seiner Amtszeit entwickelte und leitete er die globale Zelltherapie-Unternehmensstrategie des Unternehmens, stellte wissenschaftliches und technisches Fachwissen sowohl auf operativer als auch auf kommerzieller Ebene zur Verfügung und führte die Innovation im gesamten Unternehmen an.

„Die einzigartige Kombination von hochgradig charakterisierten Bioprobenprodukten und Testmöglichkeiten von Discovery ist von entscheidender Bedeutung, um die Entwicklung und Kommerzialisierung von Zell- und Gentherapien voranzutreiben", sagte Dr. Clarke. „Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, diesem hervorragenden Team beizutreten und mit ihm die Leidenschaft zu teilen, den Erfolg von Zelltherapien zu unterstützen. Discovery Life Sciences hat ein starkes Fundament als Spezialist für Bioproben und Biomarker geschaffen, und ich freue mich darauf, die umfangreichen Zell- und Gentherapieprodukte und -dienstleistungen des Unternehmens weiter auszubauen. Discovery erfüllt derzeit den weltweiten Bedarf und übertrifft die Erwartungen der Entwickler und Hersteller von Zelltherapien mit der Qualität, der Geschwindigkeit und dem Umfang, die für die Bereitstellung sicherer, wirksamer und fortschrittlicher Therapien erforderlich sind

Informationen zu Discovery Life Sciences und HudsonAlpha Discovery

Discovery Life Sciences sind „the biospecimen- and biomarker specialists"™ und kombinieren das weltweit größte kommerzielle Bioprobeninventar und Beschaffungsnetzwerk mit herausragenden multiaktiven Biomarker-Servicelaboren, um Programme der Präzisionsmedizin für Krebs, Infektionskrankheiten und andere komplexe Erkrankungen zu beschleunigen. Wir sind ein führender Anbieter von hochgradig charakterisierten humanen zellulären Ausgangsmaterialien und fachkundigen multimikrobiellen Analysediensten, die die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Zell- und Gentherapien vorantreiben.

HudsonAlpha Discovery® ist die Sequenzierungs- und Bioinformatik-Abteilung von Discovery, ein weltweit anerkanntes Servicelabor, das die aktuellsten Technologien der Genomforschung nutzt, um Entdeckung, translationale und klinische Forschung umfassend zu unterstützen.

Angetrieben von der Wissenschaft arbeitet das Discovery-Team mit den Kunden in einem innovativen, beratenden Ansatz zusammen, um Hindernisse zu überwinden und ein schnelleres Endergebnis zu erzielen. Wir sind Science at your Service™! Weitere Informationen finden Sie unter www.dls.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1022478/Discovery_LS_Logo.jpg

Related Links

https://www.dls.com



SOURCE Discovery Life Sciences