Dr. Mark Bittinger wechselt als globaler Leiter des Bereichs Biologie zu Sai Life Sciences

Mark Bittinger ist eine anerkannte Autorität im Bereich der onkologischen Wirkstoffforschung / translationalen Medizin und verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in Immunonkologie, Epigenetik und Tumorzellstoffwechsel. Mit über 20 Forschungspublikationen hat Mark Bittinger eine herausragende Erfolgsbilanz in Forschung, Innovation und funktionsübergreifender Leitung in Organisationen wie Merck Research Labs, Dana-Farber Cancer Institute, Agios Pharmaceuticals und Novartis Institute of BioMedical Research vorzuweisen. Mark Bittinger machte zunächst seinen Bachelor-Abschluss an der Johns Hopkins University und promovierte anschließend in Zell- und Molekularbiologie an der University of Wisconsin, Madison.