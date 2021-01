Dr Reddy's et GRA annoncent des données cliniquement significatives issues des essais cliniques d'Avigan

Une analyse de sous-groupe montre une sortie d'hôpital trois jours plus tôt chez les patients à faible risque hospitalisés à cause de la COVID-19

KUWAIT CITY, 28 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Dr. Reddy's Laboratories Ltd. (BSE : 500124) (NSE : DRREDDY,NYSE : RDY) (NSEIFSC : DRREDDY, ses filiales (appelées ensemble « Dr. Reddy's ») et Global Response Aid FZCO (GRA) ont annoncé aujourd'hui les résultats d'une étude d'Avigan sur des patients atteints modérément ou sévèrement de la COVID-19, hospitalisés au Koweït.

Une analyse de sous-groupe de la cohorte de l'étude à faible risque (faible score NEWS à l'admission) (n=181) a démontré une sortie 3 jours plus tôt dans le groupe qui a reçu le médicament Avigan par rapport au groupe qui a reçu le placebo (8 jours contre 11 jours ; p=0,0063) pour le critère d'évaluation secondaire du délai avant la sortie de l'hôpital. Ce paramètre a été prédéfini et s'est avéré statistiquement significatif pour une grande partie des sujets de cette étude. Le délai avant la sortie de l'hôpital est le meilleur critère pour déterminer si Avigan a un effet pragmatique sur la durée d'hospitalisation des patients, un facteur qui est pertinent pour les pénuries mondiales de ressources cliniques et de lits d'hôpitaux induites par la pandémie mondiale de COVID-19.

Les résultats pointent favorablement vers l'hypothèse qu'un médicament antiviral comme Avigan (ou un inhibiteur des ARN-polymérases similaire, oral ou injectable) pourrait être efficace dans le cadre de l'initiation précoce du traitement chez les patients atteints de la COVID-19.

Avec les données favorables du sous-groupes, soutenues par des résultats similaires obtenus lors d'essais cliniques et d'études en conditions réelles au Japon, Dr. Reddy's et Global Response Aid ont convenu d'accélérer les essais cliniques de phase 3 en cours visant à déterminer l'efficacité d'Avigan comme traitement précoce des patients atteints de la COVID-19 présentant des symptômes légers à modérés. Des études supplémentaires visant à évaluer l'efficacité d'Avigan dans le cadre d'un traitement précoce chez les patients atteints de la COVID-19 ont également été lancées, dans le but d'atténuer les symptômes et de prévenir la progression de la maladie avant que l'infection ne nécessite une hospitalisation ou d'autres interventions intensives.

D'autres résultats de l'étude sur les patients hospitalisés ayant eu la COVID-19 de façon modérée à sévère ont montré une réduction d'une journée du temps nécessaire à la guérison durable de l'hypoxie pour Avigan par rapport au placebo. La guérison s'est faite en sept jours contre huit jours. Toutefois, l'étude n'a pas atteint les seuils significatifs statistiques et a été interrompue. L'analyse complète des données finales des 353 sujets qui ont participé à l'étude sur les patients hospitalisés sera disponible d'ici la fin février 2021.

L'étude des patients hospitalisés faisait partie d'un programme clinique global pour Avigan au Koweït, qui couvrait un spectre de cas COVID-19 allant de personnes asymptomatiques à graves, en ambulatoire et en hospitalisation.

À propos de Global Response Aid (GRA)

Agility (KSE/DFM: AGLTY), l'une des principales sociétés de logistique au monde, a créé Global Response Aid (GRA) pour relever les défis du marché créés par la pandémie de COVID-19 et d'autres menaces pour la santé publique. GRA propose des solutions de soins de santé innovantes et efficaces grâce à une gamme de produits pharmaceutiques et de plateformes technologiques. Elle travaille en étroite collaboration avec les gouvernements, les autorités de régulation, les hôpitaux, les cliniques, les professionnels de santé, les entreprises des sciences de la vie, les ONG et les institutions publiques afin de développer des stratégies qui leur permettent de relever les défis de la santé publique.

Pour plus d'informations : www.globalresponseaid.com

À propos de Dr Reddy

À propos de Dr. Reddy's : Dr Reddy's Laboratories Ltd. (ESB : 500124, NSE : DRREDDY,NYSE : RDY) est une société pharmaceutique intégrée qui s'engage à fournir des médicaments abordables et innovants pour une vie plus saine. Grâce à ses trois activités – Services pharmaceutiques et principes actifs, Génériques mondiaux et Produits propriétaires – Dr. Reddy's propose un portefeuille de produits et de services comprenant des API, des services pharmaceutiques personnalisés, des génériques, des biosimilaires et des formulations différenciées. Nos principaux domaines thérapeutiques sont les suivants : gastro-entérologie, médecine cardiovasculaire, diabétologie, oncologie, gestion de la douleur et dermatologie. Dr Reddy's est présent sur les marchés du monde entier. Nos principaux marchés sont les États-Unis, l'Inde, la Russie et les pays de la CEI, ainsi que l'Europe.

Pour plus d'informations : www.drreddys.com

