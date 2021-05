Dr. Seungpil Yu wird in den Ruhestand gehen und seine 46-jährige Tätigkeit als pharmazeutische Führungskraft beenden.

SEOUL, Südkorea, 29. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Dr. Seungpil Yu ist ein lebender Zeuge der langen Geschichte von Yuyu Pharma, das in diesem Jahr sein 80-jähriges Jubiläum feierte und den Grundstein dafür gelegt hat, dass Yuyu Pharma auch im 100. Jahr seines Bestehens weiter gedeiht. Während seines Aufenthalts in den Vereinigten Staaten promovierte Dr. Yu in International Business Administration an der Columbia University und war Assistenzprofessor an der Graduiertenschule der Pace University, bevor er nach Korea zurückkehrte, um das Familienunternehmen zu übernehmen.