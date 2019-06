DraftKings lança fantasy games da Copa do Mundo Feminina

BOSTON, 7 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- Pela primeira vez, a DraftKings oferecerá seus inovadores fantasy games diários para a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2019. O futebol feminino será a 13ª modalidade diária da DraftKings, que continua como líder em número de esportes entre as operadoras de fantasy games.

"Todos os olhos estarão voltados às partidas na França, e estamos animados para oferecer aos torcedores de futebol uma maneira mais envolvente de curtir os jogos", disse Matt Kalish, diretor de receita e cofundador da DraftKings. "A paixão dos nossos torcedores inspira a nossa inovação e o nosso roteiro de produtos. Por isso, para um evento tão especial que só acontece a cada quatro anos, queríamos garantir que a nossa oferta completa estivesse ao alcance dos dedos."

As capacidades de processamento de dados da DraftKings proporcionarão informações sobre partidas e jogadoras a cada momento. Esses dados servirão de base para as disputas durante a Copa do Mundo Feminina e poderão ser usados pelos participantes em suas seleções diárias do fantasy game. Os clientes poderão participar dos modos Classic e Showdown da DraftKings em jogos da Copa do Mundo, formando equipes de seis jogadoras dentro de um limite salarial de US$ 50 mil e designando uma "capitã" para receber um bônus sobre a pontuação. As disputas do modo Classic funcionam com a seleção de jogadoras de mais de uma partida, enquanto no Showdown é preciso incluir atletas das duas equipes de um único jogo.

Além das competições diárias de fantasy disponíveis em oito países ao redor do mundo (entre eles EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália), os torcedores de Nova Jersey e Mississippi poderão apostar legalmente na Copa do Mundo Feminina pela primeira vez por meio do DraftKings Sportsbook, com o serviço móvel disponível apenas em Nova Jersey.

Para entrar no "jogo dentro do jogo" durante a Copa do Mundo Feminina, os participantes poderão visitar o site www.draftkings.com ou baixar o aplicativo DraftKings via iOS e Android.

Sobre a DraftKings

A DraftKings é uma empresa global de tecnologia esportiva e de entretenimento que acredita que a vida é mais divertida quando há muito em jogo. A empresa tem como missão aproximar torcedores e esportes por meio de uma combinação única de fantasy games diários, apostas esportivas e plataformas de mídia que, combinadas, oferecem o "jogo dentro do jogo". Fundada em 2012 por Matt Kalish, Paul Liberman e Jason Robins, a DraftKings tem sede em Boston (Massachusetts) e oferece fantasy games diários em 13 esportes profissionais em oito países, entre eles EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália. Operando em conformidade com os regulamentos estaduais de Nova Jersey e Mississippi, o DraftKings Sportsbook, tanto em dispositivos móveis quanto em lojas físicas, permite que apostas para os principais esportes americanos e internacionais sejam feitas nesses estados.

Contato de imprensa da DraftKings:

Stephen Miraglia

media@draftkings.com

