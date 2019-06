DraftKings lance les jeux fantastiques de la Coupe du monde féminine

Des compétitions en direct pour l'ouverture au cours du championnat, à l'heure où la plateforme se développe pour atteindre un public plus large

BOSTON, 8 juin 2019 /PRNewswire/ -- Pour la toute première fois, DraftKings proposera ses jeux fantastiques quotidiens innovants lors de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019, ce qui fait du football féminin la 13e catégorie DFS pour DraftKings, qui continue de s'inscrire en tant que leader en sports disponibles parmi les opérateurs de jeux fantastiques.

DK_Sportsbook_Logo

« Tous les yeux se tourneront sur les matchs en France, et nous sommes ravis d'offrir aux fans de football une manière plus engageante de profiter de l'action », a déclaré Matt Kalish, responsable des revenus et cofondateur de DraftKings. « Dans la mesure où la passion de nos fans guide notre innovation et la feuille de route de nos produits, nous souhaitions, à l'occasion d'un événement si particulier qui n'a lieu que tous les quatre ans, nous assurer que notre gamme complète d'offres soit à facilement leur disposition. »

Les capacités de données de DraftKings alimentent les compétitions de la Coupe du monde féminine de la société, qui fournira des informations sur les matchs et les joueuses pendant toute la durée de jeu, que les supporters pourront utiliser dans leurs sélections fantastiques quotidiennes. Les clients peuvent utiliser les modes DraftKings Classic et Showdown pour les matchs de la Coupe du monde, en construisant des alignements de six joueuses tout en conservant un plafond salarial de 50 000 $ et en désignant un poste « capitaine » qui octroie à une joueuse un multiplicateur de bonus. Les compétitions classiques nécessiteront de sélectionner des joueuses pour plus d'un match, tandis que les compétitions Showdown devront inclure des joueuses de chaque équipe dans un seul match.

Parallèlement aux compétitions fantastiques quotidiennes disponibles dans huit pays à travers le monde – dont les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie – les fans du New Jersey et du Mississippi pourront légalement parier sur la Coupe du monde féminine pour la première fois via DraftKings Sportsbook, le mobile étant exclusivement disponible dans le New Jersey.

Pour prendre part au jeu à l'intérieur même du jeu à l'occasion de la Coupe du monde féminine, les joueurs peuvent se rendre sur www.draftkings.com ou télécharger l'appli DraftKings pour iOS et Android.

À propos de DraftKings

DraftKings est une société mondiale de technologies et de divertissement autour du sport, qui considère que la vie est plus amusante en étant partie prenante. Sa mission consiste à rapprocher les fans des jeux qu'ils adorent via une combinaison unique de sports fantastiques quotidiens, de paris sportifs et de plateformes médias qui, ensemble, délivrent « Le jeu à l'intérieur du jeu ». Fondée en 2012 par Matt Kalish, Paul Liberman et Jason Robins, DraftKings est basée à Boston, dans le Massachusetts, et propose des compétitions quotidiennes de sports fantastiques pour 13 sports professionnels dans 8 pays, parmi lesquels les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l'Australie. Exerçant ses activités conformément aux réglementations étatiques du New Jersey et du Mississippi, DraftKings Sportsbook mobile et au détail, permet aux joueurs de l'État d'effectuer des paris sur les principaux sports américains et internationaux.

Contact médias DraftKings :

Stephen Miraglia

media@draftkings.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/729265/DraftKings_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/779518/DK_Sportsbook_Logo.jpg

Related Links

http://www.draftkings.com



SOURCE DraftKings