Dragonfly Therapeutics annonce l'octroi d'une licence à Bristol Myers Squibb pour son sixième médicament et la réception de paiements d'étape suite à l'administration à un premier patient de deux immunothérapies TriNKET™

La société annonce son sixième médicament sous licence de Bristol Myers Squibb, et les premiers patients recrutés et dosés dans les essais cliniques de phase 1 évaluant ses thérapies engageant les cellules NK CC-96191 et CC-92328 chez les patients atteints de tumeurs malignes hématologiques. Dragonfly reçoit 28 millions de dollars en paiements combinés pour ces trois étapes et est éligible pour recevoir des étapes potentielles futures et des redevances sur les ventes nettes.

WALTHAM, Massachusetts, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui que Bristol Myers Squibb avait accordé une licence pour un cinquième candidat médicament d'immunothérapie TriNKET™, ce qui porte à six le nombre total de candidats médicaments ayant fait l'objet d'une licence de la part de Bristol Myers Squibb, y compris la nouvelle cytokine IL-12 DF6002/BMS-986415 de Dragonfly. Depuis leur collaboration initiale de 2017 axée sur les tumeurs malignes hématologiques, les sociétés ont convenu de deux collaborations supplémentaires qui incluent des cibles oncologiques et de neuroinflammation.

Dragonfly a également annoncé que les premiers patients ont été traités dans le cadre des essais cliniques de phase 1 des immunothérapies expérimentales CC-96191 et CC-92328, dont la licence a été accordée à Bristol Myers Squibb. Après le DF1001, thérapie d'engagement des cellules NK ciblant HER2, propriété exclusive de Dragonfly, il s'agit des deuxième et troisième candidats médicaments TriNKET en clinique, avec la nouvelle protéine de fusion IL12-Fc DF6002/BMS-986415.

« Nous pensons que cette décision récente de Bristol Myers Squibb valide encore davantage notre plate-forme de découverte de médicaments » a déclaré Bill Haney, PDG de Dragonfly. « Nous sommes également ravis que Bristol Myers Squibb ait permis à ses premiers patients de bénéficier de nos thérapies ciblées d'engagement des cellules NK. Les essais cliniques en cours de quatre médicaments développés par Dragonfly, dont notre première cytokine, soulignent l'étendue du portefeuille de thérapies innovantes de Dragonfly, et le rythme auquel notre équipe apporte d'importantes nouvelles options de traitement aux patients atteints de cancer et de maladies auto-immunes. »

L'essai clinique de phase 1 du CC-96191 TriNKET est une première étude chez l'homme qui explorera la sécurité, la tolérance et l'activité biologique et clinique préliminaire du CC-96191 en monothérapie dans le cadre d'une leucémie myéloïde aiguë récidivante ou réfractaire (LMA R/R). Des informations supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'éligibilité, sont disponibles à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT04789655).

L'essai clinique de phase 1 du CC-92328 TriNKET est une première étude chez l'homme qui explorera l'innocuité, la tolérabilité et l'activité biologique et clinique préliminaire du CC-92328 en monothérapie dans le cadre d'un myélome multiple récidivant et/ou réfractaire (MM R/R). Des informations supplémentaires sur l'essai, y compris les critères d'éligibilité, sont disponibles à l'adresse suivante : https://clinicaltrials.gov (Identifiant ClinicalTrials.gov : NCT04975399).

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique en phase clinique qui s'engage à découvrir, développer et commercialiser des thérapies utilisant sa nouvelle technologie pour exploiter le système immunitaire inné de l'organisme afin d'apporter des traitements révolutionnaires aux patients. Dragonfly dispose d'un important pipeline de candidats précliniques découverts à l'aide de sa plate-forme propriétaire et qui progressent vers la clinique, ainsi que de collaborations productives avec Bristol Myers Squibb, Merck et Abbvie dans un large éventail de domaines thérapeutiques.

www.dragonflytx.com

