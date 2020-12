Dragonfly Therapeutics annonce l'option exercée par Merck concernant le candidat-médicament d'immunothérapie TriNKET™ pour les patients atteints de tumeurs solides

Merck choisit de protéger par une licence son premier candidat-médicament d'immunothérapie destiné aux patients atteints de tumeurs solides, et issu de la collaboration entre les deux entreprises en 2018

WALTHAM, Massachusetts, 2 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (Dragonfly), a annoncé aujourd'hui que Merck, connue sous le nom de MSD à l'extérieur des États-Unis et du Canada, a protégé par une licence son premier candidat-médicament d'immunothérapie TriNKETTM de Dragonfly. La collaboration entre Merck et Dragonfly, qui au départ mettait l'accent sur un certain nombre de cibles pour les tumeurs solides, a commencé en octobre 2018. Plus tôt cette année, les deux entreprises ont étendu leur collaboration grâce à une entente multicibles visant le développement et la commercialisation de différents médicaments d'immunothérapie faisant appel à des cellules tueuses naturelles (NK) dans les domaines de l'oncologie, des maladies infectieuses et des troubles du système immunitaire.

« Merck est un grand leader mondial dans le développement de médicaments au sein d'un grand nombre de domaines thérapeutiques, et l'entreprise demeure un excellent partenaire scientifique, a déclaré Bill Haney, cofondateur et PDG de Dragonfly Therapeutics. Nous sommes ravis que Merck ait exercé son option concernant ce premier candidat-médicament d'immunothérapie issu de notre collaboration, et nous sommes enthousiasmés par les progrès que nous réalisons ensemble dans l'avancée de la technologie TriNKETTM de Dragonfly, afin de cibler un plus grand nombre de maladies. »

En vertu de l'entente, Merck a choisi de protéger par une licence les droits de propriété intellectuelle exclusifs à l'échelle mondiale de son premier candidat-médicament d'immunothérapie mis au point à l'aide de la plateforme technologique TriNKETTM de Dragonfly. Cette dernière a par ailleurs reçu un paiement associé à cet événement majeur dont la valeur n'a pas été divulguée.

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des médicaments thérapeutiques qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats précliniques en propriété exclusive qui ont été découverts grâce à sa plateforme, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec Abbvie, BMS et Merck visant un large éventail de domaines thérapeutiques.

