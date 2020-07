Dragonfly Therapeutics annonce une nouvelle collaboration de recherche avec Bristol Myers Squibb pour développer des candidats thérapeutiques innovants ciblant la sclérose en plaques et la neuro-inflammation

Dragonfly étend la collaboration existante avec Bristol Myers Squibb en oncologie et maladies auto-immunes pour développer des médicaments candidats contre de multiples cibles en utilisant sa plateforme exclusive dans de nouveaux domaines thérapeutiques

WALTHAM, Massachusetts, 6 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. (« Dragonfly ») a annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration de recherche avec Bristol Myers Squibb pour découvrir et développer de nouvelles immunothérapies ciblant la sclérose en plaques et la neuro-inflammation.

En vertu de cet accord, Dragonfly accordera à Bristol Myers Squibb l'option de concéder une licence exclusive sur les droits de propriété intellectuelle mondiaux à plusieurs candidats développés à l'aide de la plateforme unique de Dragonfly pour de multiples cibles nouvelles. Bristol Myers Squibb versera à Dragonfly un paiement initial de 55 millions de dollars et Dragonfly pourra recevoir des paiements supplémentaires liés à des avancées de développement, de réglementation et de vente, ainsi que des redevances potentielles sur les ventes des produits approuvés.

« Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration de recherche avec Dragonfly à de nouveaux domaines thérapeutiques, au-delà de l'oncologie et des maladies auto-immunes, pour inclure la sclérose en plaques et la neuro-inflammation, et de travailler avec l'équipe pour développer des médicaments candidats qui pourraient déboucher sur de nouvelles thérapies pour les patients, » a déclaré Richard Hargreaves, vice-président principal pour les neurosciences de Bristol Myers Squibb.

« Bristol Myers Squibb a été notre premier partenaire et le travail avec son équipe a été spectaculaire. Nous sommes impatients d'évoluer ensemble vers des indications totalement nouvelles pour notre plateforme et nous sommes enthousiasmés par la possibilité d'aider les patients atteints de sclérose en plaques et de maladies neuro-inflammatoires, » a expliqué Bill Haney, co-fondateur et PDG de Dragonfly Therapeutics.

