Dragonfly Therapeutics annonce une sixième option TriNKET Dragonfly de Bristol Myers Squibb

Depuis leur collaboration initiale de 2017 axée sur les tumeurs malignes hématologiques, les sociétés ont convenu de deux collaborations supplémentaires qui incluent des cibles oncologiques et de neuroinflammation. L'annonce d'aujourd'hui marque la première option TriNKET en dehors de l'oncologie.

Dragonfly recevra un paiement de 25 millions de dollars et sera éligible pour recevoir des étapes potentielles futures et des redevances sur les ventes nettes.

WALTHAM, Massachusetts, 6 janvier 2023 /PRNewswire/ — Dragonfly Therapeutics, Inc, une société de biotechnologie en phase clinique qui développe de nouvelles immunothérapies, a annoncé aujourd'hui que Bristol Myers Squibb avait exercé son droit d'option de conclure une licence exclusive pour un sixième candidat médicament d'immunothérapie TriNKET, ce qui porte à sept le nombre total de candidats médicaments ayant fait l'objet d'une licence de la part de Bristol Myers Squibb, y compris la nouvelle cytokine IL12 DF6002/BMS-986415 de Dragonfly. Depuis leur collaboration initiale de 2017 axée sur les tumeurs malignes hématologiques, les sociétés ont convenu de deux collaborations supplémentaires qui incluent des cibles oncologiques et de neuroinflammation. L'annonce d'aujourd'hui marque la première option TriNKET en dehors de l'oncologie.

« Nous sommes ravis que notre collaboration de recherche initiée avec Dragonfly en juillet 2020 sur la sclérose en plaques et la neuro-inflammation ait rapidement produit de nouvelles molécules candidates TriNKET qui pourraient fournir de nouvelles options de traitement pour les patients atteints de maladies neurologiques » a déclaré Richard Hargreaves, Senior Vice President, Neuroscience, Bristol Myers Squibb.

« Nous pensons que cette décision de Bristol Myers Squibb valide encore davantage notre plate-forme de découverte de médicaments » a déclaré Bill Haney, PDG de Dragonfly. « Les essais cliniques en cours de six médicaments développés par Dragonfly, y compris notre Trinket DF1001 en propriété exclusive ciblant les tumeurs solides (HER2), maintenant en phase 2, le DF9001 (EGFR), et notre nouvelle cytokine IL12 en partenariat avec BMS, soulignent l'étendue du portefeuille de thérapies innovantes de Dragonfly et la possibilité d'aider les patients atteints de cancers hématologiques, de cancers tumoraux solides, de maladies auto-immunes et de troubles neurologiques. »

À propos de Dragonfly

Dragonfly Therapeutics est une société biopharmaceutique de stade clinique qui s'est engagée à découvrir, à mettre au point et à commercialiser des médicaments thérapeutiques qui utilisent sa nouvelle technologie d'anticorps bispécifique pour mobiliser le système immunitaire inné du corps afin de fournir aux patients des traitements révolutionnaires contre la maladie. Dragonfly dispose d'une vaste gamme de candidats précliniques en propriété exclusive qui ont été découverts grâce à sa plateforme, lesquels se rapprochent des essais cliniques, et a établi des collaborations productives avec Merck, Abbvie, Gilead et Bristol Myers Squibb visant un large éventail de domaines pathologiques.

Pour en savoir plus, consultez les sites suivants :

www.dragonflytx.com

https://www.linkedin.com/company/dragonfly-therapeutics-inc./

https://twitter.com/dragonflytx

CONTACT DE DRAGONFLY POUR LES MÉDIAS :

Anne Deconinck | [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/390962/Dragonfly_Therapeutics_Inc_Logo.jpg

SOURCE Dragonfly Therapeutics, Inc.