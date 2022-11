Dragonfly Therapeutics gibt bekannt, dass der erste Patient in einer von Merck durchgeführten klinischen Studie zur Bewertung von TriNKET®, das solide Tumoren anzielt, eine Dosis erhalten hat

Meilensteinzahlung an Dragonfly wird durch die Dosierung des ersten Patienten in der klinischen Phase-I-Studie ausgelöst

WALTHAM, Massachusetts, 1. November 2022 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. („Dragonfly") gab heute bekannt, dass der erste Patient in einer klinischen Studie, die von Merck durchgeführt wird und außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas als MSD bezeichnet wird, eine Dosis erhalten hat. Die Studie dient zur Bewertung von TriNKET, das von Dragonfly entwickelt wurde und solide Tumoren anzielt. Dragonfly erhält eine nicht offengelegte Meilensteinzahlung, die durch dieses Ereignis ausgelöst wurde.

„Bei unserer Zusammenarbeit in den Phasen 1.0 wie auch 2.0 war Merck ein außergewöhnlicher Partner in den Bereichen Onkologie, Immunerkrankungen und anderen Bereichen", sagte Bill Haney, Mitbegründer und CEO von Dragonfly Therapeutics. „Wir freuen uns, dass der erste Immuntherapie-Kandidat aus unserer anfänglichen Zusammenarbeit in die klinische Bewertung eingetreten ist, und wir sind ebenso begeistert von den Fortschritten, die wir gemeinsam machen, um die TriNKET-Technologie von Dragonfly Zielen näherzubringen, die andere Indikationen ansprechen."

Die Zusammenarbeit der Unternehmen, die sich zunächst auf eine Reihe solider Tumorziele konzentrierte, begann im Oktober 2018. Die Zusammenarbeit wurde im Jahr 2020 auf eine Multi-Ziel-Vereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung zusätzlicher Immuntherapien mit natürlichen Killerzellen („NK") für die Onkologie, Infektionskrankheiten und Immunerkrankungen erweitert. Merck lizenzierte TriNKET als ersten Immuntherapie-Kandidaten von Dragonfly im November 2020.

Dragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien mit seiner neuartigen bispezifischen Antikörpertechnologie verschrieben hat, die das angeborene Immunsystem des Körpers stärkt und dadurch den Patienten bahnbrechende Behandlungen bietet. Dragonfly verfügt über eine umfangreiche Pipeline von vollständig in seinem Besitz befindlichen präklinischen Kandidaten, die unter Verwendung seiner proprietären Plattform entdeckt wurden und sich in Richtung klinischer Bewertungen bewegen, sowie über produktive Kooperationen mit Merck, Abbvie, Gilead und Bristol Myers Squibb in einer breiten Palette von Krankheitsbereichen.

