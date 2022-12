Dragonfly Therapeutics initiiert Phase-2-Studie mit dem TriNKET® DF1001, das bei Patienten mit fortgeschrittenen soliden Tumoren auf HER2 abzielt

In Phase 1 war DF1001 gut verträglich und zeigte ermutigende pharmakodynamische Wirkungen und ein klinisches Ansprechen mit einer Reduzierung der Tumorbelastung bei mehreren Tumorarten, einschließlich bei Patienten mit niedriger HER2-Expression und intensiver Vorbehandlung.

Die Phase-2-Studie von Dragonfly zur weiteren Bewertung von DF1001 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Opdivo® oder Abraxane® hat mit der Verabreichung für die ersten Patienten begonnen.

WALTHAM, Massachusetts, 7. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Dragonfly Therapeutics, Inc. („Dragonfly"), ein Biotechnologie-Unternehmen, das neuartige Therapien entwickelt, die das Immunsystem nutzen, um eine breite Palette von Krankheiten zu behandeln, gab heute bekannt, dass den ersten Patienten in der Phase-2-Studie das TriNKET® DF1001 verabreicht wurde, das auf HER2 abzielt. Die Studie untersucht Patienten mit einer Reihe von Indikationen von fortgeschrittenen soliden Tumoren in 34 Prüfzentren in den USA und Europa.

DF1001 ist der erste TriNKET, das in die Studienphase 2 eintritt. Sechs von Dragonfly entwickelte Arzneimittel befinden sich jetzt in der klinischen Phase.

DF1001 wurde in der Phase-1-Studie ohne dosisbegrenzende Toxizitäten während der Dosiseskalation gut vertragen. Die Studie zeigte ermutigende pharmakodynamische Wirkungen, einschließlich der Infiltration von NK-ZELLEN und T-Zellen in Tumoren. DF1001 zeigte auch ein klinisches Ansprechen als Monotherapie und in Kombination mit Nivolumab oder nab-Paclitaxel, mit einer Reduzierung der Tumorbelastung bei mehreren soliden Krebsarten, die sowohl Patitenten mit niedriger als auch mit hoher HER2-Expression sowie intensiv vorbehandelte Patienten repräsentierten.

„Nachdem ich die Wirkung von DF1001 bei meinen Brustkrebspatienten gesehen habe, einschließlich derjenigen, die intensiv vorbehandelt und resistent gegen mehrere Krebsbehandlungen waren, bin ich sehr ermutigt von den Chancen, die DF1001 bietet", sagte Dr. Emanuela Romano, Director, Center for Cancer Immunotherapy am Institut Curie in Paris. „Diese frühen Anzeichen wurden bei Dosen beobachtet, die deutlich unter der für Phase 2 empfohlenen Dosis lagen."

„Die Phase-1-Studie mit DF1001 lieferte einen ermutigenden frühen Nachweis von Sicherheit und klinischer Aktivität bei Erwachsenen mit fortgeschrittenen soliden Tumoren, wie von unserer präklinischen Arbeit prognostiziert", sagte Jean-Marie Cuillerot, CMO von Dragonfly. „Wir haben zum Beispiel bei mehreren Tumorarten bei Patienten, die eine DF1001-Monotherapie erhielten, und in Kombination mit Opdivo und Abraxane ein rezidivierendes Ansprechen beobachtet, beginnend bei sehr niedrigen Dosen, einschließlich bei Patienten mit einer niedrigen oder einer hohen HER2-Expression, bei denen nach einer vollständigen Reihe von anderen Behandlungen, einschließlich ADCs wie etwa Enhertu®, eine Progression eingetreten ist."

Die Phase-2-Studie mit DF1001 wird die Entwicklung von DF1001 sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit mehreren Wirkstoffen, einschließlich Opdivo® und Abraxane®, erweitern.

Informationen zu DF1001

DF1001 ist ein experimenteller „First-in-Class"-Arzeimittelkandidat, der bei erwachsenden Patienten für die Behandlung von fortgeschrittenen soliden Tumoren untersucht wird. DF1001 wurde mit der TriNKET-Plattform von Dragonfly entdeckt und entwickelt. DF1001 hat das Potenzial, eine effektive Anti-Tumor-Immunität bei Patienten zu stimulieren, die für aktuelle Therapien nicht in Frage kommen oder nicht adäquat darauf ansprechen. DF1001 ist das fortschrittlichste Arzneimittel in der TriNKET-Pipeline, die von Dragonfly entwickelt werden, um einen hohen ungedeckten Bedarf für Patienten mit verschiedenen Krebsarten zu bedienen.

Informationen zu Dragonfly

Dragonfly Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen für das klinischen Stadium, das sich der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien mit seiner neuartigen bispezifischen Antikörpertechnologie verschrieben hat, die das angeborene Immunsystem des Körpers stärkt und dadurch den Patienten bahnbrechende Behandlungen bietet. Dragonfly hat eine umfangreiche Pipeline von unternehmenseigenen präklinischen und klinischen Kandidaten aufgebaut, die unter Verwendung seiner proprietären Plattform entdeckt wurden, und unterhält produktive Kooperationen mit Merck, AbbVie, Gilead und Bristol Myers Squibb in einer breiten Palette von Krankheitsbereichen.

