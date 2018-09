DragonVein lance un nouveau produit de réalité virtuelle combinée à la blockchain

Sur le site, VlaVR et Nibiru ont lancé conjointement le MiniVR, les lunettes de réalité virtuelle les plus légères au monde (seulement 105 g) et le DvBox qui utilise le dernier système d'exploitation N+ 3.0 de Nibiru et un stockage distribué basé sur la technologie blockchain développée par DragonVein.

Selon l'accord, Nibiru fournira des solutions techniquement innovantes basées sur le logiciel de création de contenu de réalité virtuelle N+ Creator, tandis que VlaVR apportera son professionnalisme dans les solutions de stockage distribué basées sur le cloud et son mécanisme de jetons (token) basé sur la technologie blockchain.

« Les principaux problèmes que rencontre l'industrie de la réalité virtuelle sont le coût important du contenu, le manque de fluidité dans la vidéotransmission causée par le manque de vitesse du réseau et le piratage », a déclaré VlaVR. « Avec N+ Creator, les utilisateurs peuvent créer leur propre contenu de réalité virtuelle. Les avantages du contenu généré par l'utilisateur (CGU), tels que le faible coût, ont déjà fait leurs preuves sur les plateformes vidéo en ligne telles que YouTube. Par ailleurs, nos solutions de stockage distribué et nos capacités d'utilisation de la 5G tireront pleinement parti de la valeur de N+ Creator. La blockchain est capable de protéger les créateurs contre le piratage, car les données sont stockées séparément dans un système de stockage distribué. L'utilisation de la 5G garantit une expérience fluide. Cette coopération créera de grandes synergies et deviendra une force d'innovation dans l'industrie. »

D'autres projets de coopération seront proposés dans le domaine des jeux basés sur le cloud et de la réalité virtuelle basée sur la 5G, ainsi que pour la réalisation d'une étude approfondie sur l'optimisation des performances. Les deux parties travailleront en étroite collaboration pour mettre au point la prochaine génération de plateformes de services de réseau RA/RV en utilisant la 5G.

Yamamoto Shuto, PDG de DragonVein, considère cette coopération comme une étape importante pour la chaîne de l'écosystème de divertissement de la famille DragonVein prise en charge par VlaVR. C'est une ouverture vers une coopération internationale future.

À propos de DragonVein :

DragonVein est une société pionnière et novatrice dans le domaine de la réalité virtuelle combinée à la blockchain. DragonVein vise à apporter des solutions innovantes à la gestion des droits numériques (DRM) en utilisant la technologie de la blockchain. DragonVein a créé un écosystème intégré et complet couvrant les équipements, les créateurs de contenu et un mécanisme de jetons pour les utilisateurs.

http://www.dragonvein.io/



http://www.vlavr.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/738653/DvBox_plus_miniVR.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/738654/DragonVein_1.jpg



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/738655/DragonVein_2.jpg