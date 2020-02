Drawbridge Health annonce que son système de test A1C OneDraw™ a reçu le label CE

OneDraw est un petit dispositif à usage unique qui permet de prélever, de recueillir et de stabiliser un échantillon sanguin capillaire de l'avant-bras. Au lieu d'utiliser une aiguille hypodermique traditionnelle pour ponctionner la veine d'un patient, le dispositif est placé sur la peau et le sang est délicatement recueilli à l'aide de minuscules lancettes et d'une aspiration légère.

OneDraw est conçu pour qu'une fois recueilli, l'échantillon sanguin soit contenu dans une cartouche amovible, stabilisé dans une cassette en plastique et expédié à un laboratoire certifié pour les tests d'HbA1c (aux États-Unis, l'échantillon OneDraw peut être envoyé par courrier ordinaire). La procédure dans son ensemble est pratique, confortable et fiable.1

Croissance continue de Drawbridge Health

La marque CE et l'autorisation 510(k) antérieure du système de test A1C OneDraw constituent les étapes réglementaires initiales de l'initiative mondiale de Drawbridge Health pour améliorer les soins de santé grâce à des prises de sang plus accessibles. « En 2020, nous prévoyons de lancer le produit pour commencer dans quelques pays européens, alors que nous poursuivons l'expansion de nos activités de commercialisation, notamment l'établissement de notre bureau londonien », ajoute Lee McCracken, PDG de Drawbridge Health.

Pour en savoir plus sur Drawbridge Health et OneDraw, rejoignez-nous sur Facebook et LinkedIn, ou rendez-nous visite sur le site www.drawbridgehealth.com.

À propos de Drawbridge Health

Fondée en 2015 par GE Ventures et GE Healthcare, Drawbridge Health est une société de technologie des soins de santé, qui réinvente l'expérience de la prise de sang, permettant la collecte confortable et pratique d'échantillons sanguins à tout moment et n'importe où. Grâce à l'intégration de produits chimiques pensés et exclusifs, Drawbridge développe un système convivial de prélèvement et de stabilisation des échantillons sanguins et propose ainsi une nouvelle manière d'accéder à des données de santé importantes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.drawbridgehealth.com.

Contact

Greg Nagy

gnagy@dbhealth.com

[1] Données présentées à la conférence annuelle ADA de 2019.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1084412/OneDraw_A1C_Test_System.jpg





Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899446/Drawbridge_Logo.jpg

Related Links

http://www.drawbridgehealth.com



SOURCE Drawbridge Health