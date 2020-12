Drawbridge Health s'associe à des chercheurs de l'université de Cambridge pour utiliser le dispositif de prélèvement sanguin OneDraw™ dans le cadre de diverses études cliniques, y compris des études portant sur le COVID-19

MENLO PARK, Californie, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Drawbridge Health et l'unité d'épidémiologie du Conseil pour la recherche médicale (MRC) de l'université de Cambridge (au Royaume-Uni) ont annoncé aujourd'hui l'utilisation du dispositif de prélèvement de sang OneDraw™1, dans le cadre d'une étude de surveillance à grande échelle visant à évaluer la prévalence de personnes ayant précédemment contracté le COVID-19. L'appareil servira à prélever des échantillons sanguins à distance. La pandémie ayant restreint le contact habituel entre les chercheurs et les volontaires de recherche, le prélèvement de sang à distance et sans contact est devenu essentiel pour fournir de façon sécuritaire et efficace des échantillons valides au laboratoire d'essais cliniques.

Lancée en juillet 2020, l'étude compte 4 000 participants et est dirigée par le professeur Nick Wareham, directeur de l'unité d'épidémiologie du MRC et chercheur en chef de l'étude Fenland sur le COVID-19. Son objectif principal est de quantifier la proportion de personnes ayant déjà été infectées par le COVID-19 au sein de la cohorte de l'étude Fenland, un groupe globalement représentatif de la population du Cambridgeshire, un comté de l'est de l'Angleterre.

Dans le cadre de l'étude, le dispositif de prélèvement sanguin OneDraw est utilisé pour collecter à distance des échantillons de sang auprès des participants. Les échantillons servent ensuite à mener des tests sérologiques répétés liés au COVID-19 sur une période de 9 à 12 mois. Le dispositif OneDraw permet aux participants à l'étude de prélever des échantillons de sang à la maison. Ceux-ci sont ensuite envoyés au laboratoire d'essais cliniques aux fins d'analyse, sans qu'il soit nécessaire d'interagir personnellement avec un membre de l'équipe de l'étude2, minimisant ainsi l'exposition au virus et sa propagation potentielle.

Cette étude de surveillance à grande échelle découle des résultats positifs obtenus lors d'une précédente étude de faisabilité portant sur l'usage des tests sérologiques pour dépister le COVID-19. En effet, les résultats ont démontré la pertinence du dispositif OneDraw pour les études cliniques et les essais cliniques réalisés dans un contexte réel. OneDraw a permis, avec succès, à des utilisateurs non professionnels de prélever des échantillons qu'ils ont ensuite envoyés par la poste à un laboratoire d'essais cliniques. Selon les participants, l'utilisation de OneDraw serait nettement moins douloureuse que la veinopuncture et le prélèvement au bout du doigt, et 76 % d'entre eux affirment qu'il s'agit de leur méthode de prélèvement sanguin préférée.

Au vu de la pertinence éprouvée du dispositif OneDraw et de son expérience utilisateur positive, Drawbridge Health et l'unité d'épidémiologie du MRC de l'université de Cambridge sont en train de mettre sur pied un projet de collaboration en matière de santé métabolique, consistant notamment à évaluer les biomarqueurs nutritionnels. Il existe un besoin, tant dans la recherche que dans les soins cliniques, de surveiller fréquemment les marqueurs métaboliques qui sont liés au risque de maladies cardiaques, d'accidents vasculaires cérébraux et de diabète. Le dispositif OneDraw nous permettant de prélever des échantillons sanguins à distance, il sera possible de mesurer ces marqueurs et d'évaluer les biomarqueurs nutritionnels qui mesurent les déterminants diététiques de la santé métabolique.

« L'étude Fenland sur le COVID-19 a démontré que le dispositif OneDraw est une solution novatrice et efficace de prélèvement sanguin à distance. L'étude Fenland a la chance de pouvoir compter sur un groupe de participants très engagé. Nous sommes donc très heureux d'avoir la possibilité d'utiliser cette technologie pour continuer à travailler avec eux, malgré le fait que nous ne pouvons plus les rencontrer en personnes, a déclaré le professeur Nick Wareham. Nous sommes impatients de collaborer avec Drawbridge pour appuyer nos travaux de recherche fondamentaux sur la santé métabolique et les biomarqueurs nutritionnels, et nous avons hâte d'utiliser le dispositif OneDraw, car celui-ci rendra possible de suivre les participants à distance lors des essais cliniques et des études de santé publique à grande échelle. »

« À Drawbridge Health, nous sommes conscients qu'il y a un besoin urgent d'améliorer les méthodes de prélèvement sanguin et d'assurer la qualité des résultats des essais afin d'appuyer la lutte contre la pandémie. Nous savons aussi qu'il est essentiel de faire des avancées dans la gestion des troubles métaboliques. Nous sommes ravis de renforcer et d'élargir notre partenariat avec l'université de Cambridge », a affirmé Lee M c Cracken, PDG de Drawbridge Health.

À propos de Drawbridge Health

Fondée en 2015 par GE Ventures et GE Healthcare, Drawbridge Health est une société de technologie médicale qui se concentre sur la réinvention de l'expérience de prise de sang, permettant un prélèvement confortable et pratique d'échantillons de sang en tout lieu et à tout moment. Grâce à l'intégration de l'ingénierie, de produits chimiques et d'une conception modulaire, Drawbridge Health a mis au point un système convivial pour le prélèvement et la stabilisation des échantillons de sang, proposant ainsi une nouvelle manière d'accéder à des données de santé importantes. Pour plus d'informations, consultez le site Web www.drawbridgehealth.com .

À propos de l'unité d'épidémiologie du MRC de l'université de Cambridge

L'unité d'épidémiologie du MRC est un département de l'université de Cambridge œuvrant pour améliorer la santé des personnes au Royaume-Uni et dans le monde entier.

L'obésité, le diabète de type 2 et les troubles métaboliques connexes constituent un défi de santé publique mondial majeur et croissant. Ces troubles résultent d'une interaction complexe entre divers facteurs liés aux gènes, au développement, au comportement et à l'environnement qui entrent en jeu tout au long de la vie. La mission de l'unité est d'étudier les effets individuels et combinés de ces facteurs, ainsi que d'élaborer et d'évaluer des stratégies visant à prévenir ces maladies et leurs conséquences. www.mrc-epid.cam.ac.uk

Contact : Oliver Francis / Paul Browne

L'étude Fenland sur le COVID-19 est financée par le Conseil pour la recherche médicale (MRC) du Royaume-Uni. Fondé en 1913 pour lutter contre la tuberculose, le MRC réinvestit désormais l'argent des contribuables dans des projets de recherche médicale parmi les meilleurs au monde, et ce dans tous les domaines de la santé. Trente-trois chercheurs financés par le MRC ont remporté des prix Nobel dans une grande variété de disciplines. De plus, les scientifiques du MRC ont été à l'origine d'un large éventail de découvertes, notamment les vitamines, la structure de l'ADN et le lien entre le tabagisme et le cancer. Le conseil compte également de nombreuses réalisations, y compris l'utilisation révolutionnaire d'essais contrôlés randomisés, l'invention de l'IRM et le développement d'un groupe d'anticorps utilisés dans la fabrication de médicaments parmi les plus efficaces au monde. Aujourd'hui, les scientifiques financés par le MRC s'attaquent à certains des plus grands problèmes de santé que l'humanité affrontera au XXIe siècle, de l'envolée des maladies chroniques associées au vieillissement aux menaces posées par les micro-organismes qui mutent rapidement. Le Conseil pour la recherche médicale fait parti de UK Research and Innovation. https://mrc.ukri.org/

À propos de l'université de Cambridge

L'université de Cambridge a pour mission de contribuer à la société en assurant les plus hauts niveaux internationaux d'excellence dans le domaine de l'éducation, de l'apprentissage et de la recherche. À ce jour, 109 affiliés de l'université ont remporté le prix Nobel. Fondée en 1209, l'université comprend 31 collèges autonomes ainsi que 150 départements, facultés et instituts. Cambridge est une université mondiale : son corps d'étudiants compte 19 000 étudiants, dont 3 700 étudiants étrangers provenant de 120 pays. Les chercheurs de Cambridge collaborent avec des collègues situés aux quatre coins du globe et l'université a établi des partenariats à plus grande échelle en Asie, en Afrique et en Amérique. L'université se situe au cœur du pôle de Cambridge, qui emploie plus de 61 000 personnes. Les 5 000 entreprises axées sur le savoir qui sont présentes dans la région génèrent un chiffre d'affaires annuel de plus de 15 milliards de livres sterling. La ville publie 316 brevets par 100 000 habitants. www.cam.ac.uk

1 Le système de test A1C OneDraw a reçu une autorisation de la FDA en août 2019, et a terminé son processus de marquage CE en février 2020. L'université de Cambridge a obtenu une dérogation de la Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (agence de réglementation des médicaments et des produits de santé, soit MHRA) autorisant un usage non prévu par le marquage CE du dispositif, afin de permettre aux participants qui ne travaillent pas dans le secteur médical de l'utiliser à la maison à des fins d'échantillonnage sanguin.

2 https://www.mrc-epid.cam.ac.uk/blog/launch-fenland-covid-19-study/

