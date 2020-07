Dreame lance l'aspirateur balai sans fil V11 offrant un moteur leader du secteur de 125 000 tr/min et une durée de fonctionnement de 90 minutes

Le V11 offre l'un des moteurs sans brosse les plus rapides du secteur, avec un rendement de 125 000 tr/min, un système de filtration cyclonique à 12 cônes, capable d'éliminer les microparticules – telles que les bactéries, la poussière, les pollens, voire les allergènes des poils d'animaux de compagnie – et un prix accessible, étant en effet 33 % moins cher que les aspirateurs haut de gamme concurrents. Le V11 a également fait l'objet de tests rigoureux de fiabilité, avec plus de 10 000 démarrages/arrêts, et 30 000 minutes de fonctionnement irréprochable.

Améliorant les performances, la puissance et la filtration de l'aspirateur balai Dreame V10, le Dreame V11 a été repensé pour inclure une amélioration de 25 % de la puissance d'aspiration, en utilisant un moteur à haute vitesse 150 AW, une augmentation de 50 % de la durée de fonctionnement pour atteindre 90 minutes grâce à une batterie de 3 000 mAh, et un système de filtration cyclonique à 12 cônes.

« Le lancement du Dreame V11 offre aux consommateurs un nouveau choix en matière d'aspirateurs haut de gamme, qui propose exactement les mêmes fonctionnalité et puissance que les produits concurrents, avec toutefois une fiabilité accrue et parfois à un niveau de prix 33 % inférieur », a déclaré M. Roc Woo, cofondateur de Dreame. « Notre V11 offre aux consommateurs polyvalence, puissance et caractéristiques avancées, afin de mieux nettoyer leur habitation, pour une fraction du prix des autres marques haut de gamme. »

Les caractéristiques clés de l'aspirateur Dreame V11 incluent :

Moteur le plus puissant de Dreame - l'aspirateur balai sans fil Dreame V11 est alimenté par le moteur SPACE 4.0 de la marque, qui ne pèse que 185 g, soit une réduction de 24% par rapport au poids du moteur précédent s'élevant à 245 g.

10 modes de nettoyage - grâce à 10 modes de nettoyage, le Dreame V11 est conçu pour fonctionner sur la quasi-totalité des surfaces, et gère une multitude de situations de nettoyage.

Réduction du bruit en 7 étapes - le nouveau V11 est équipé d'un système de réduction du bruit en 7 étapes sur toute la chaîne, qui réduit significativement le bruit du moteur. Utilisant à un moteur sans brosse flexible, notamment la mousse combinée GEDEBAO dans l'appareil afin d'absorber les sons, le V11 réduit davantage le bruit crée par la friction, la résonance et la ventilation.

Puissance de batterie longue durée - utilisant une batterie de 3 000 mAh, le V11 fonctionne en trois modes de puissance sur une seule charge : Mode longue durée - 90 minutes ; Mode puissant - 30 minutes ; Mode ultra-puissant - 10 minutes.

Filtration avancée - le système de filtration cyclonique autonettoyant à 12 cônes du V11 est capable de séparer 99,67 % des poussières, et réduit de 63 % la charge de la cartouche filtrante.

Écran OLED fournissant des rapports intelligents en temps réel - l'écran OLED intuitif intégré fournit aux utilisateurs une multitude d'informations afin de leur offrir davantage de contrôle sur leur nettoyage - notamment le mode de puissance, la durée de fonctionnement de la batterie, les performances du filtre, et bien plus encore.

À propos de Dreame

Dreame Technology a été créée en 2015 avec pour objectif de devenir l'une des marques de modes de vie en matière de technologies pour la maison les plus célèbres au monde, en développant des technologies de nettoyage de la maison fiables et haute performance, à un niveau de prix compétitif. La société est basée en Asie, et fait partie de la chaîne écologique Xiaomi de produits technologiques grand public de pointe. Dreame est dirigée par M. Hao Yu, PDG et fondateur, qui a étudié la mécanique des fluides numérique à l'Université Tsinghua en Chine, où il a précédemment fondé l'« Atelier Sky », financé par Boeing.

