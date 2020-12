Dreame lance l'aspirateur sans fil T20 et l'aspirateur robot D9 sur AliExpress

L'aspirateur sans fil Dreame T20 tire parti de sept percées technologiques clés afin d'offrir une solution complète et optimale pour le nettoyage en profondeur de la maison. Conçue par une équipe d'experts internationaux en aérospatiale, la technologie de base du moteur du T20 permet un nettoyage rapide et puissant supérieur, atteignant une vitesse de rotation de 125 000 tr/min et produisant jusqu'à 150 AW de puissance d'aspiration. Cette puissance inégalée permet au T20 d'éliminer la poussière et les saletés bien incrustées avec plus d'efficacité que tout autre appareil de nettoyage du marché.

En outre, le système d'autonettoyage à 12 cônes du T20 double la durée de vie des filtres tout en atteignant un taux de filtration total de 99,97 % pour éviter au maximum la pollution secondaire. Pour les personnes qui habitent dans de plus grandes maisons, l'aspirateur dispose d'une autonomie impressionnante de 70 minutes, qui peut être prolongée à 140 minutes grâce à une batterie amovible supplémentaire (achetée séparément).

Parallèlement, l'aspirateur robot D9 de pointe de Dreame comprend 14 améliorations innovantes et révolutionnaires pour une expérience de nettoyage inégalée. Le D9 est doté du nouveau système de navigation par capteur de distance au laser (LDS), un système de nettoyage en profondeur universel qui apporte une expérience plus conviviale, et d'un algorithme intelligent de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) permettant de planifier l'itinéraire plus efficacement.

Véritable innovation dans un robot aspirateur, le D9 est propulsé par quatre technologies fondamentales : un système d'aspiration et de nettoyage puissant de 3 000 Pa qui nettoie les rainures, un balayage et un essuyage humides antibactériens et puissants pour un nettoyage plus profond, une technologie de cartographie et de navigation intelligente 3.0 d'avant-garde et une batterie haute capacité de 5 200 mAh avec une autonomie ultra-longue de 150 minutes, qui peut nettoyer jusqu'à 250 m2 sur une seule charge. Le D9 peut également être connecté à Alexa au moyen d'une application mobile, ce qui permet notamment aux utilisateurs de planifier et de cartographier les itinéraires, de vérifier l'alimentation de la batterie et la durée de nettoyage ainsi que de régler la puissance d'aspiration.

« Le nouvel aspirateur robot D9 est le fruit d'observations sur la durée des habitudes quotidiennes de nettoyage de nos clients, et nous nous efforçons d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur. Grâce à ces produits, nous espérons apporter une technologie de nettoyage puissante et innovante à plus de gens dans le monde entier », a déclaré Tianshi Yuwen, responsable du marketing international de Dreame.

Pour célébrer le lancement des deux appareils de nettoyage, Dreame offre une série de réductions sur AliExpress. Cliquez ici pour en savoir plus.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology est une marque innovatrice portée par sa vision d'améliorer la qualité de vie des usagers à l'échelle mondiale qui se spécialise dans les appareils électroménagers de nettoyage, dont les hautes performances tirent parti des technologies de la mécanique spatiale. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1344547/Dreame_Launches_T20_Cordless_Vacuum_Cleaner_D9_Robot_Vacuum_Cleaner.jpg

SOURCE Dreame Technology