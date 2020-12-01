Dreame представляет беспроводной пылесос T20 и робот-пылесос D9 на AliExpress

Беспроводной пылесос Dreame T20 разработан с использованием семи ключевых технологических прорывов, что обеспечило создание оптимальной комплексной системы для глубокой очистки дома. Технология, разработанная интернациональной группой специалистов аэрокосмической сферы и заложенная в основу производства электродвигателя пылесоса T20, выводит быструю механизированную уборку помещений на новый уровень за счет обеспечения скорости вращения, достигающей 125 000 об/мин, и мощности всасывания до 150 аэроватт. Благодаря этой непревзойденной мощности пылесос T20 может более эффективно и тщательно удалять пыль и глубоко въевшиеся загрязнения по сравнению с любым другим устройством очистки, представленным на рынке.

Кроме того, система самоочистки пылесоса T20 с 12 центрифугами вдвое увеличивает срок службы фильтров, обеспечивая при этом суммарную степень фильтрации 99,97%, исключающую вторичное загрязнение атмосферы в доме. Для домов большой площади этот пылесос имеет впечатляющее время автономной работы — 70 минут, которое можно продлить до 140 минут за счет дополнительного съемного аккумулятора (приобретаемого отдельно).

Робот-пылесос новейшей модели D9, представленный компанией Dreame одновременно с ним, отличается 14 принципиально новыми и революционными усовершенствованиями, обеспечивающими непревзойденное качество уборки. Пылесос модели D9 имеет новую систему навигации на основе лазерного дальномера, универсальную систему глубокой очистки, более удобный пользовательский интерфейс и интеллектуальный алгоритм одновременной локализации и картографирования (SLAM), обеспечивающий более эффективный расчет траектории движения.

Модель D9 — настоящий «зверь» среди роботов-пылесосов — разработана с использованием четырех базовых технологий: системы всасывания и очистки с разрежением 3000 Па, полностью вычищающей весь мусор из щелей; высокомощной системы антибактериальной влажной обработки и подметания для глубокой очистки; беспрецедентной технологии интеллектуального картографирования и навигации версии 3.0 и аккумуляторной батареи большой емкости (5200 мА·ч), обеспечивающей сверхдлительное время работы (150 минут), достаточное для уборки помещений площадью до 250 м2 без подзарядки. Кроме того, пылесос D9 может подключаться через мобильное приложение к виртуальному помощнику Alexa, что позволяет пользователям планировать и прокладывать маршруты его передвижения, контролировать уровень заряда аккумулятора батарей и время уборки, регулировать мощность всасывания и многое другое.

«Новый робот-пылесос D9 является результатом долгосрочных наблюдений за повседневными привычками наших клиентов в плане уборки, а также целенаправленной политики непрерывного повышения удобства для пользователей. Мы надеемся, что эти изделия позволят большему числу людей по всему миру воспользоваться возможностями новейших эффективных технологий уборки помещений», ― заявил руководитель отдела международного маркетинга компании Dreame Тяньси Ювень (Tianshi Yuwen).

В честь выхода на рынок обеих моделей пылесосов компания Dreame предлагает целый ряд вариантов их приобретения со скидками на AliExpress. Чтобы узнать подробности, нажмите здесь.

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году, является инновационным брендом с концепцией развития, нацеленной на повышение качества жизни пользователей по всему миру, специализирующимся на производстве высокоэффективных бытовых электроприборов для уборки и очистки помещений с применением технологий астродинамики. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1344547/Dreame_Launches_T20_Cordless_Vacuum_Cleaner_D9_Robot_Vacuum_Cleaner.jpg

SOURCE Dreame Technology