Dreame présente son aspirateur polyvalent eau et poussière H12 qui nettoie tous les types de taches sur des sols durs et complexes

PÉKIN, 9 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, société technologique de pointe spécialisée dans les appareils de nettoyage haut de gamme, s'apprête à commercialiser son aspirateur eau et poussière polyvalent H12 (« H12 »). L'aspirateur intelligent H12 propose de multiples solutions de nettoyage pour tous les types de taches sur les sols durs et complexes, notamment le nettoyage des bordures, une caractéristique exclusive de pointe de ce modèle.

« Nous nous sommes rendu compte qu'il existe de nombreux problèmes de nettoyage complexes pour les cuisines, les salles de bains et autres espaces de l'environnement domestique. En raison de l'épaisseur du cadre et de la brosse du rouleau, la plupart des aspirateurs actuellement sur le marché ne parviennent pas à nettoyer les recoins où les taches liquides et solides peuvent se mélanger. Par ailleurs, l'enchevêtrement fréquent de la brosse à rouleau pendant le processus de nettoyage a suscité la frustration de nombreux consommateurs, a déclaré le responsable produit de Dreame Technology. Dans cette optique, nous avons conçu l'aspirateur eau et poussière H12 capable de remédier à ces problèmes et d'améliorer la qualité de vie de nos clients. »

Le H12 fait appel à la technologie innovante et à l'expertise de Dreame en matière de nettoyage en profondeur pour proposer la solution de nettoyage ultime pour les taches tenaces dans les cuisines, les salles de bains et les salles à manger. Sa fonction autonettoyante à une touche évite aux clients de nettoyer manuellement le rouleau, qui reste propre avant chaque tâche. Son paramètre de nettoyage en un seul passage est doté d'une fonction intelligente de détection des saletés qui optimise la puissance et l'efficacité du nettoyage en ajustant automatiquement l'aspiration après la détection et l'identification du niveau de saleté.

La conception de sa brosse à rouleau unique permet au H12 de nettoyer le long des plinthes, des appareils électroménagers et des coins difficiles à atteindre à une distance de 5 mm, ce qui surpasse considérablement les modèles similaires du marché d'environ 5 à 10 mm. La conception optimisée de son conduit d'air confère au H12 une meilleure aspiration, et son moteur sans brosse à haute vitesse peut augmenter sa vitesse jusqu'à 9 300 tours/min, ce qui permet d'aspirer la saleté sans effort. L'autonomie de 35 minutes de la batterie du H12 et son grand réservoir d'eau de 900 ml permettent de passer moins de temps à le recharger et le remplir entre deux utilisations. Les rouleaux du H12 sont également dotés d'une nouvelle structure dentée qui permet aux rouleaux de racler la saleté et les cheveux collés sur la brosse en temps réel pour éviter qu'ils ne s'emmêlent.

Afin de procurer une meilleure expérience à l'utilisateur, le H12 est également doté d'un écran LED innovant qui affiche en temps réel l'état de nettoyage de l'aspirateur, notamment le niveau de saleté, les niveaux de puissance et d'eau, ainsi que des alertes en cas de blocage du tube, entre autres. Le H12 peut également diffuser des messages vocaux intelligents, notamment des rappels utiles dans plus de huit langues et des conseils clairs et précis pour garantir une performance de nettoyage supérieure.

L'aspirateur eau et poussière H12 sera disponible en Europe à partir du 14 septembre.

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2017, Dreame Technology est une entreprise de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser des vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter .

