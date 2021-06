Dreame T30 Akku-Stabstaubsauger kommt über AliExpress erstmals nach Europa

PEKING, 14. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, ein wachsendes innovatives Unternehmen, das sich auf intelligente Haushaltsreinigungsgeräte spezialisiert hat, hat einen weiteren großen Schritt gemacht, um ein intelligenteres und saubereres Zuhause zu schaffen - mit seiner neuen Produktgeneration—Dreame T30 Akku-Stabstaubsauger. Der mit modernster Technologie ausgestattete kabellose Stabstaubsauger Dreame T30 wird in Europa am 14. Juni um 9 Uhr MEZ in den Regalen von AliExpress stehen.