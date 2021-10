Dreame Technology bringt einen hochwertigen selbstreinigenden Staubsauger- und Mopp-Roboter auf den Markt

Herkömmliche Staubsauger-Roboter haben Schwierigkeiten, mit nassen oder ausgetrockneten Verschmutzungen auf harten Böden umzugehen. Das Aufnehmen von Staub und Schmutz von Böden und Teppichen und das Aufwischen von Schmutz oder verschütteten Flüssigkeiten auf Hartböden würde unterschiedliche Reinigungsmethoden von separaten Robotern erfordern, so dass ein Staubsauger-Roboter für das Staubsaugen und ein Mopp-Roboter für das Wischen erforderlich wären.

Darüber hinaus sind die Reinigung der Mopps und ihre Trocknung erhebliche Probleme bei vielen Mopp-Robotern. Demontage, Schrubben, Auswringen und Lufttrocknen erfordern viel Zeit und Arbeit. Das Trocknen von Mopps an der Luft ist besonders wichtig, da feuchtes Tuch ein Nährboden für Bakterien ist und leicht schimmelt.

Mit 2-in-1-Saug- und Moppfunktion sowie mehreren Reinigungsmodi für Teppiche und Hartböden bewältigt der Dreame W10 mühelos nasse Verschmutzungen, trockenen Schmutz, Dreck und angetrocknete Flecken. Sobald die Reinigung abgeschlossen ist, werden die Mopps automatisch gewaschen, geschrubbt und mit heißer Luft getrocknet, um sicherzustellen, dass sie für den nächsten Reinigungseinsatz sauber und frisch sind.

Der Dreame W10 verfügt über einige beeindruckende Eigenschaften. Zwei getrennte 4-Liter-Wassertanks – einer für sauberes und einer für Schmutzwasser – ermöglichen längere Reinigungseinsätze, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist. Mit dem Schnellreinigungsverfahren, bei dem verschmutzte Mopps zwischendurch abgespült und geschrubbt werden, werden die Böden immer mit sauberem Wasser gewischt.

Dank eines verbesserten LiDAR-basierten SLAM-Navigationssystems aktualisiert der W10 außerdem eine Karte seiner Umgebung 12-mal schneller als bisher. Es kartiert Räume auch im Dunkeln, schafft systematische Reinigungswege und kann bis zu 3 verschiedene Grundrisse speichern. Ein Hochleistungsakku liefert Strom, um bis zu 300 m² mit einer einzigen Ladung zu reinigen.

„Der W10 adressiert einige der unserer Meinung nach größten Probleme bei Reinigungsrobotern. Mit dem W10, der Staubsaugen, Moppen und Selbstreinigung kombiniert, haben wir genau das erreicht. Insbesondere das automatische Auswaschen und Trocknen der Mopps zeichnet den W10 aus, da viele Gesundheitsrisiken und die Notwendigkeit der manuellen Reinigung entfallen", so Frank Wang, International Marketing Director von Dreame Technology.

Der selbstreinigende Staubsauger- und Mopp-Roboter Dreame W10 wird am 5. Dezember auf Amazon in den USA erhältlich sein. Weitere Details folgen in Kürze.

AliExpress 11.11 Sales Event

Dreame kündigte auch die Verkaufsveranstaltung am 11. und 12. November an, um das 11.11 Shopping Festival zu feiern. Zu den Produkten gehören kabellose Stielstaubsauger, Nass- und Trockensauger sowie Staubsaugerroboter, die auf AliExpress erhältlich sein werden.

Zu den vorgestellten Staubsaugern gehören die Dreame V9, V10, T10, T20 und T30. Die vielseitigen Stabstaubsauger verfügen alle über eine hohe Saugleistung, eine mehrschichtige Filterung, lange Laufzeiten und mehrere Aufsätze und werden mit einem Preisnachlass von mehr als 45 % angeboten.

Die neuen Nass- und Trockensauger der H-Serie werden ebenfalls angeboten. Der H11 und der H11 Max verfügen beide über einen 900-ml-Tank für sauberes Wasser, einen 500-ml-Tank für Schmutzwasser, einen Selbstreinigungsmodus mit nur einem Tastendruck, ein intuitives LED-Display und intelligente Sprachansagen. Der H11 Max bietet jedoch eine längere Laufzeit, einen erweiterten Schmutzsensor und eine automatische Anpassung der Saugleistung. Beide werden mit einem Preisnachlass von mehr als 30 % angeboten.

Dreame beliebteste Staubsauger-Roboter L10 Pro und Z10 Pro werden ebenfalls vergünstigt angeboten. Beide Roboter verfügen über eine 2-in-1-Saug- und Wischfunktion und sind mit einer 4.000-Pa-Saugkraft, LiDAR-Navigation, Saugverstärkung auf Teppichböden und Anti-Verwicklungsbürsten ausgestattet. Der Z10 Pro verfügt außerdem über eine automatische Entleerungsfunktion, mit der Schmutz und Staub automatisch in einen 4-Liter-Beutel in der Dockingstation entleert werden. Beide Staubsauger-Roboter werden um 40-45 % günstiger angeboten.

Die Kampagne ist exklusiv für AliExpress und wird nur am 11. und 12. November durchgeführt.

Dreame Technology wurde 2015 gegründet und ist ein innovatives Unternehmen für Verbraucherprodukte, das sich auf intelligente Reinigungsgeräte für den Haushalt konzentriert und die Vision hat, das Leben durch Technologie zu verbessern. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.dreame-technology.com.

