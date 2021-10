Beide Staubsauger verfügen über ein innovatives Zwei-Tank-Design. Während des Betriebs werden Frischwasser und Reinigungslösung aus dem großen 900 ml Reinigungswassertank kontinuierlich auf die Walzenbürste gesprüht. Gleichzeitig entfernt ein internes Schmutzabscheidesystem sofort Schmutz und Wasser von der Bürste und legt es im 500 ml Schmutzwassertank ab, so dass die Walzenbürste während der Bodenreinigung sauber bleibt.

Die Walzenbürste wird nicht nur automatisch gespült und abgeschabt, während der Staubsauger in Betrieb ist, sondern es gibt auch einen Selbstreinigungsmodus für die Tiefenreinigung in einem Arbeitsgang. Stellen Sie den Staubsauger einfach in die Ladestation und drücken Sie den Knopf, um die Walzenbürste gründlich zu reinigen, so dass Sie sich nicht die Hände mit der manuellen Reinigung schmutzig machen müssen.

Intelligenz und Komfort stehen auch bei den Nass- und Trockensaugern der Serie H11 von Dreame im Vordergrund. Ein intuitives LED-Display und intelligente Sprachansagen sorgen für eine klare und genaue Anleitung und gewährleisten eine hervorragende Reinigungsleistung. Um ein optimales Benutzererlebnis zu bieten, sind beide Staubsauger mit einer hohen Manövrierfähigkeit, einer leichten Bauweise und einer unterstützten Schubkraft ausgestattet, um mit minimalem Kraftaufwand über den Boden zu gleiten.

H11 Max bietet jedoch ein paar zusätzliche Funktionen. Dazu gehört eine längere Laufzeit (maximal 36 Minuten) für die Reinigung von bis zu 200 m2 mit einer einzigen Ladung, ein fortschrittlicher Schmutzsensor, eine automatische Anpassung der Saugleistung an die Schmutzkonzentration und ein bürstenloser Motor für bessere Leistung und Langlebigkeit.

„Die Dreame Nass- und Trockensauger der Serie H11 stellen eine neue und intelligente Reinigungsmethode dar, die das Saugen, Wischen und Waschen in einem einzigen Schritt vereint und so die Reinigung von Hartböden vereinfacht", so Frank Wang, International Marketing Director von Dreame Technology.

Der H11 und der H11 Max werden im Rahmen einer Kampagne auf AliExpress vom 11. Oktober um 9:00 Uhr bis zum 18. Oktober um 8:59 Uhr (MESZ) zum Kauf angeboten. Der H11 ist in Weiß erhältlich und wird zum Preis von 269 $ (Originalpreis: $429) angeboten. Der H11 Max ist in Schwarz erhältlich und wird für $369 (Originalpreis: $579) angeboten.

