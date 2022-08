Dreame Technology fera ses débuts à l'IFA 2022 et dévoilera de nouveaux produits pour le nettoyage intelligent de la maison

BERLIN, 25 août 2022 /PRNewswire/ -- Dreame Technology (« Dreame »), une société à croissance rapide, leader dans le domaine des technologies intelligentes de nettoyage de la maison, fera ses premiers pas à l'IFA 2022 en Allemagne avec le lancement d'une série de nouveaux produits pour améliorer l'expérience de nettoyage des sols. La société voit sa présence au plus grand salon européen des produits électroniques grand public comme une occasion importante de se présenter à un public plus large en Europe alors qu'elle gagne en popularité en Allemagne et au-delà.

Dreame Technology to debut at IFA 2022

Sur le stand de la société, les visiteurs pourront découvrir certains des modèles les plus vendus de la gamme de produits de la société, à savoir les aspirateurs robots, les aspirateurs eau et poussière et les aspirateurs-balais sans fil. Le clou de cet événement sera la présentation d'un tout nouveau robot aspirateur et balai : le modèle L10s Ultra. Le L10s Ultra vise à automatiser entièrement le nettoyage de la maison en intégrant les fonctions de collecte automatique de la poussière, de lavage et de séchage du balai, d'ajout d'eau et de solution, ainsi que d'autres fonctions avancées.

Parmi les autres nouveaux modèles attrayants, citons un modèle d'aspirateur à eau et à sec qui peut facilement nettoyer les bords et les coins difficiles à atteindre, un modèle d'aspirateur robot doté d'une IA avancée pour éviter les obstacles, et un modèle d'aspirateur balai doté d'une aspiration ultra puissante pour permettre un nettoyage en profondeur de différents types de sols et de meubles.

La société, qui a construit ses produits en se fondant sur des avancées technologiques majeures dans le domaine des moteurs numériques haute vitesse, présentera également son tout dernier moteur numérique qui dépasse 180 000 tours par minute, une vitesse inégalée par ses concurrents.

En tant qu'innovateur ayant exploité des technologies robotiques avancées pour la maison, Dreame explore également le potentiel d'utilisation de la technologie pour des scénarios d'application plus larges. L'exposition d'Eame One, un robot bionique quadrupède de conception originale, mettra en lumière les nouveaux progrès innovants de l'entreprise.

Yu Hao, fondateur et PDG de la société, a déclaré : « Nous sommes impatients de rencontrer nos utilisateurs en personne à l'IFA et de partager nos dernières innovations lors d'un rassemblement de leaders du secteur. Nous considérons le salon comme une occasion précieuse de connaître l'avis de nos utilisateurs, d'entrer en contact avec des experts du secteur et de trouver de nouveaux partenaires commerciaux en Allemagne et dans toute l'Europe. Nous continuerons à innover et à fabriquer de bons produits pour chaque foyer. »

Au fil des ans, l'entreprise a enregistré une forte croissance de ses activités sur le marché étranger, notamment en Allemagne. En 2021, sa courbe de croissance a bondi à 150 % par rapport à 2020 grâce à la fiabilité sans cesse croissante de ses produits parmi les consommateurs en ligne et hors ligne. Au cours du premier semestre 2022, l'entreprise a enregistré une augmentation de 100 % de son chiffre d'affaires par rapport à la même période en 2021. La présence de Dreame dans les principaux canaux de vente au détail sur le marché allemand a dépassé 80 %, y compris chez les principaux détaillants Mediamarkt, Euronics, Otto, Cyberport, entre autres.

L'entreprise a beaucoup investi dans la conception et le développement de ses produits. De nombreux titres honorifiques ont été décernés à ses produits par des organisations prestigieuses, comme le prix allemand Red Dot Design Award 2022 pour l'aspirateur et le balai robot Dreame Bot Z10 Pro, le prix iF Design Award 2022 pour l'aspirateur et le balai robot Dreame Bot W10, ainsi que d'autres récompenses prestigieuses du secteur.

Dreame attendra les visiteurs à l'IFA de Berlin, Hall 7.1a, Stand 105, du 2 au 6 septembre.

À propos de Dreame

Fondée en 2017, Dreame Technology est une entreprise de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser des vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://de.dreametech.com/ .

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1883566/Dreame_Technology_debut_IFA_2022.jpg

SOURCE Dreame Technology