Dreame Technology führt erfolgreich eine Reihe neuer intelligenter Anwendungen für die Hausreinigung weltweit ein

BEIJING, 13. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der intelligenten Anwendungen für die Haushaltsreinigung, hat am 8. Mai eine Reihe von hochmodernen Produkten mit der neuesten Innovation auf den Markt gebracht. Die Live-Streaming-Veranstaltung über Facebook, Youtube und AliExpress zog weltweit über 100.000 Zuschauer an. Der Dreame Bot L10 Pro wurde auf AliExpress 205.000 Mal aufgerufen und war in Russland innerhalb von 2 Tagen ausverkauft.