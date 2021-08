Dreame Technology lance le robot aspirateur intelligent qui révolutionne le nettoyage domestique

Base de chargement et station d'accueil à vidage automatique, le sac collecteur de poussière scellé de 4L de Dreame Bot Z10 Pro peut contenir jusqu'à 65 jours de poussière et de débris , de sorte que les utilisateurs peuvent profiter du nettoyage intelligent du sol pendant plus de deux mois sans avoir à jeter le sac de poussière. Sa station qui se vide automatiquement nettoie automatiquement le réservoir à poussière du robot après chaque course. Le processus d'élimination des poussières est optimisé en utilisant une conception à double flux d'air. La poussière est expulsée d'un côté du bac à poussière tandis que l'aspiration puissante est effectuée à l'autre extrémité. La puissance combinée force la poussière à se déplacer plus efficacement dans le sac collecteur de poussière.

Doté des meilleurs algorithmes de navigation LiDAR et d'imagerie 3D en temps réel, le robot peut naviguer intelligemment dans votre maison sans intervention humaine. Au fur et à mesure qu'il apprend à connaître votre environnement domestique, il apprend le chemin de nettoyage le plus efficace. Dreame Bot Z10 Pro bénéficie d'une excellente détection d'objets au sol (tels que des pantoufles, des câbles, des pieds de table et de chaise, etc.), permettant ainsi d'éviter des obstacles précis tout en prévenant les collisions accidentelles et les enchevêtrements. Plus intelligent et plus efficace, il assure donc un nettoyage en douceur, même dans un environnement complexe.

Les options de nettoyage personnalisées avancées de l'application permettent un nettoyage personnalisé. Parmi ces options figurent la cartographie multi-étages, l'étiquetage des pièces, la sélection de zones de nettoyage spécifiques et la configuration de zones virtuelles interdites. Par exemple, vous pouvez augmenter la puissance d'aspiration dans la cuisine pour enlever les taches de nourriture et sélectionner un niveau inférieur pour la chambre à coucher.

Dreame Bot Z10 Pro est suralimenté avec une puissance d'aspiration forte de 4 000 Pa pour enlever la saleté tenace et les débris en une seule passe et est dotée d'une durée d'exécution de 150 min pour balayer une surface de 250 m² maximum, idéale pour un nettoyage en profondeur et sans interruption. Que vous ayez du carrelage ou des tapis/de la moquette à la maison, l'aspirateur et la serpillière 2-en-1 Dreame Bot Z10 Pro peuvent vous aider à garder votre environnement propre en aspirant des particules de poussière et en essuyant votre plancher pour un niveau supplémentaire de nettoyage.

« Dreame Bot Z10 Pro permet à ses utilisateurs de nettoyer leur maison de manière intelligente et pratique. Ce produit vise à libérer ses utilisateurs des tâches ménagères et à créer un environnement de vie confortable grâce à l'expérience de nettoyage autonome ultime », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame Technology.

Le Dreame Bot Z10 Pro , incroyablement puissant et intelligent, sera disponible au Brand Fest exclusif d'AliExpress à partir du 10 août.

Période de vente : 10.08.2021, 9 h 00 (matin) -- 14.08, 8 h 59 (matin)(heure d'été d'Europe centrale)

Prix promotionnel (taxes en sus) : 416,99 $

Avantages liés à l'inscription anticipée : Coupon de 20 $ + 5 sacs anti-poussière jetables pour chaque Z10 Pro

Pour plus d'informations détaillées sur Dreame Brand Fest, cliquez ici .

À propos de Dreame Technology

Fondée en 2015, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante. Portée par sa vision de simplifier la vie des usagers grâce à la technologie, elle s'est spécialisée dans les appareils électroménagers intelligents. Suivez l'entreprise sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1586052/Dreame_Bot_Z10_Pro_Auto_Empty_Robot_Vacuum_Mop_Get_65.jpg

SOURCE Dreame Technology