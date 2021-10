Dreame Technology lance un aspirateur et serpillère robot autonettoyant de qualité supérieure

Les aspirateurs robots traditionnels ont des difficultés à traiter les saletés humides ou séchées sur des sols durs. Le nettoyage de la poussière et des débris sur les sols et les tapis, et le nettoyage de la saleté ou des éclaboussures sur les sols durs, nécessitent des méthodes de nettoyage différentes pour des robots distincts, d'où la nécessité d'un aspirateur robot pour l'aspiration et d'une serpillère robot pour le nettoyage.

De plus, le nettoyage et le séchage des serpillières posent des problèmes considérables pour de nombreux robots de nettoyage. Le démontage, le brossage, l'essorage et le séchage à l'air libre nécessitent beaucoup de temps et de travail. Le séchage à l'air libre des serpillières est particulièrement problématique, car les tissus humides sont un terrain propice à la prolifération de bactéries et de moisissures.

Grâce à ses fonctions d'aspiration et de nettoyage 2 en 1 et à ses multiples modes de nettoyage pour les tapis et les sols durs, le Dreame W10 traite facilement les saletés humides, la saleté sèche, la crasse et les taches incrustées. De plus, dès que le nettoyage est terminé, les serpillières sont automatiquement lavées, frottées et séchées à l'air chaud afin de les rendre propres et fraîches pour la prochaine session de nettoyage.

Le Dreame W10 offre également plusieurs caractéristiques impressionnantes : deux réservoirs d'eau séparés de 4L, un pour l'eau propre et un pour l'eau sale, pour assurer des sessions de nettoyage plus longues sans avoir besoin d'une intervention manuelle. Le processus de nettoyage rapide, qui permet de rincer et de nettoyer la serpillière sale au milieu d'une session de nettoyage, permet de toujours nettoyer les sols avec de l'eau propre.

W10 met également à jour une carte de son environnement 12x plus rapidement qu'auparavant grâce à un système de navigation SLAM amélioré basé sur le LiDAR. Il cartographie les pièces même dans l'obscurité, crée des chemins de nettoyage systématiques et peut stocker jusqu'à 3 plans d'étage différents. Une batterie haute capacité permet de nettoyer jusqu'à 300 m² avec une seule charge.

« Le W10 répond à ce que nous pensons être les principaux problèmes des robots de nettoyage. Avec le W10 qui combine l'aspiration, le nettoyage et l'auto-nettoyage, nous y sommes parvenus. En particulier, le lavage et le séchage automatiques des serpillières distinguent vraiment le W10 en éliminant de nombreux risques pour la santé et la nécessité d'un nettoyage manuel », a déclaré Frank Wang, directeur du marketing international de Dreame Technology.

Le robot aspirateur et serpillière autonettoyant Dreame W10 sera disponible sur Amazon aux États-Unis le 5 décembre. Davantage de détails seront bientôt disponibles.

Événement commercial AliExpress 11.11

Dreame a également annoncé la tenue d'un événement commercial les 11 et 12 novembre pour célébrer le festival du shopping 11.11. Les produits incluent des aspirateurs-balais sans fil, des aspirateurs à eau et à sec, et des aspirateurs robots qui seront disponibles sur AliExpress.

Les aspirateurs présentés sont les Dreame V9, V10, T10, T20 et T30. Ces aspirateurs-balais polyvalents sont tous dotés d'une aspiration puissante, d'un filtrage multicouche, d'une longue autonomie et de multiples accessoires. Ils seront en vente à plus de 45 % de réduction.

Les nouveaux aspirateurs à eau et à sec de la série H seront également proposés. Le H11 et le H11 Max disposent tous deux d'un réservoir d'eau propre de 900 ml, d'un réservoir d'eau sale de 500 ml, d'un mode d'auto-nettoyage à une pression, d'un écran LED intuitif et de messages vocaux intelligents. Cependant, le H11 Max offre également une plus longue durée de fonctionnement, un capteur de saleté avancé et un réglage automatique de la puissance d'aspiration. Les deux appareils seront en vente à plus de 30 % de réduction.

Les aspirateurs robots les plus populaires de Dreame, le L10 Pro et le Z10 Pro, seront également en promotion. Ces deux robots ont une fonction d'aspirateur et de balai à franges 2 en 1, et sont équipés d'une aspiration de 4 000 Pa, d'une navigation LiDAR, d'une aspiration renforcée sur les tapis et de brosses anti-enchevêtrement. Le Z10 Pro dispose en outre d'une fonction de vidange automatique de la saleté et de la poussière dans un sac de 4 litres situé dans la station de charge. Les deux aspirateurs robots seront en vente avec une réduction de 40 à 45 %.

La campagne est exclusive à AliExpress et ne se déroulera que les 11 et 12 novembre.

À propos de Dreame Technology

Établie en 2015, Dreame Technology est une société de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser la vie de ses clients grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram, et Twitter. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.dreame-technology.com.

