Dreame Technology oficjalnym partnerem Borussii Dortmund

Borussia Dortmund to niemiecki klub sportowy z siedzibą w Dortmundzie w Nadrenii Północnej-Westfalii. Mając 270 milionów fanów na całym świecie, BVB jest uznawana za najpotężniejszą markę i najbardziej lubiany klub piłkarski w Niemczech. Drużyna z Dortmundu zdobyła osiem tytułów mistrza Niemiec i pięć Pucharów DFB. W 1966 r. BVB została pierwszym niemieckim klubem, który zdobył Puchar Zdobywców Pucharów Europy, a w 1997 r. wygrała Ligę Mistrzów UEFA.

Zarówno Dreame Technology, jak i BVB mają na swoim koncie wiele znaczących osiągnięć w swoich dziedzinach. Współpraca pomiędzy Dreame i BVB nie tylko odzwierciedla zbieżność sportu z technologią, ale także jest dla Dreame okazją do zapewnienia lepszej obsługi klientów na rynku europejskim.

„Jesteśmy podekscytowani możliwością współpracy z Borussią Dortmund - powiedział Frank Wang, dyrektor ds. marketingu międzynarodowego w Dreame Technology. - Imponujące wyniki BVB mówią same za siebie, a my, będąc firmą, która może się poszczycić wydajnością produktów, potrafimy to w pełni docenić".

Dreame i Borussia Dortmund podpisały umowę w dniu 28 października w najwyższym budynku księgarni w Szanghaju. Ceremonia podpisania umowy rozpoczęła się od złożenia podpisów przez wiceprezesa Dreame Wu Penga i szefa Borussii Dortmund w Chinach Benjamina Wahla. Na znak partnerstwa klub z Dortmundu podarował koszulkę BVB z nadrukiem „Dortmund 2021" na plecach, upamiętniającą rok rozpoczęcia współpracy. Na miejscu znajdowała się również strefa produktowa, w której uczestnicy mogli zapoznać się z najpopularniejszymi produktami i nowościami w ofercie Dreame.

„Nie możemy się doczekać, by rozpocząć owocną współpracę z Dreame - powiedział Wahl. - Przyjmując to samo podejście w kwestii realizacji wyzwań, zarówno BVB, jak i Dreame dążą do doskonałości i innowacyjności w działaniu. Jesteśmy przekonani, że ustanowione partnerstwo nie tylko przyczyni się do dalszego wzrostu świadomości marki Dreame w Europie, ale także stworzy dla nas nowe możliwości w Chinach i na innych rynkach".

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2015 r., jest przedsiębiorstwem oferującym innowacyjne produkty konsumenckie, skoncentrowanym na inteligentnych urządzeniach sprzątających. Realizuje ona misję poprawy jakości życia dzięki technologii. Można ją znaleźć na portalach Facebook, Instagram i Twitter. Więcej informacji na stronie: https://www.dreame-technology.com.

Borussia Dortmund

Borussia Dortmund jest jednym z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich w Niemczech. Oprócz ośmiu tytułów mistrza Niemiec w Bundeslidze i pięciu zwycięstw w Pucharze Niemiec klub z Dortmundu wygrał również Puchar Europy Zdobywców Pucharów w 1966 r., Ligę Mistrzów w 1997 r. i Puchar Interkontynentalny (Klubowe Mistrzostwa Świata FIFA) w tym samym roku. Ponadto jest to jeden z pięciu największych klubów sportowych w Niemczech i siódmy co do wielkości klub na świecie.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1672756/Dreame_Borussia_Dortmund.jpg

