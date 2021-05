Dreame Technology pomyślnie wprowadza na globalny rynek serię nowych inteligentnych urządzeń sprzątających

Wydarzenie inaugurujące sprzedaż, które odbyło się pod hasłem „Our Home, Our Life, Our Dreame" [Nasz dom, nasze życie, nasz Dreame"] było okazją do zaprezentowana nowego flagowego robota odkurzającego i mopa w jednym, Dreame Bot L10 Pro, bezprzewodowych odkurzaczy pionowych T30, V11 SE, V12, jak również Dreame Bot Z10 Pro, robota odkurzającego i mopa z funkcją automatycznego opróżniania pojemnika i Dreame Bot W10, robota odkurzającego i mopa z funkcją automatycznego czyszczenia.

Zaprojektowany w celu zaspokojenia coraz większego zapotrzebowania na bardziej inteligentne i ukierunkowane na konsumenta produkty sprzątające, robot Dreame Bot L10 Pro został ulepszony poprzez zastosowanie nowego poziomu doskonałej nawigacji i precyzyjnego omijania przeszkód. System nawigacji LiDAR może szybko zaplanować trasy sprzątania i działać automatycznie bez udziału człowieka. Ponadto, robot Dreame Bot L10 Pro charakteryzuje się czterema poziomami siły ssania, o najwyższej wartości do 4 000 Pa, co pozwala na skuteczne usuniecie kurzu z podłogi i z wykładzin, zaspokajając tym samym zapotrzebowanie w zakresie utrzymania wysokiego poziomu higieny w domach. Użytkownicy mogą również dostosować do swoich potrzeb czynności sprzątania, poprzez, np., ustawienie w aplikacji wirtualnych stref niedostępnych dla robota, harmonogramu sprzątania, oraz poprzez inteligentne sterowanie zużyciem wody i sterowanie głosowe.

Spółka Dreame Technology rozszerzyła również swoją ofertę bezprzewodowych odkurzaczy pionowych, wprowadzając modele T30, T10, V11 SE i V12. Udoskonalony dzięki najwyższej klasy wydajności i estetycznemu wzornictwu, bezprzewodowy odkurzacz pionowy Dreame T30 wyróżnia się dużą siła ssania (190 AW) i ultra-długim czasem pracy na jednym ładowaniu (90 min.). Jego inteligentny ekran HD zapewnia użytkownikom łatwość sprzątania, wyświetlając w czasie rzeczywistym najważniejsze dane, jak tryb sprzątania, poziom naładowania baterii, czy poziom kurzu.

Innowacyjność i rozwój były i zawsze będą najważniejsze dla Dreame Technology. Podczas wydarzenia inaugurującego uruchomienie sprzedaży, Dreame wyznaczył kolejne etapy dla swoich najbardziej zaawansowanych urządzeń: robota odkurzającego i mopa Dreame Bot Z10 Pro z funkcją automatycznego opróżniania zbiornika, oraz robota odkurzającego Dreame Bot W10, w celu zapewnienia klientom niezwykle wygodnego, zautomatyzowanego i bezproblemowego uzyskania czystości w domu.

Robot sprzątający Dreame Bot L10 Pro i bezprzewodowy odkurzacz T10 już są dostępne na portalu AliExpress i są objęte niepowtarzalną ofertą cenową. Wkrótce opublikujemy informacje o pozostałych nowych produktach, które będą sukcesywnie wprowadzone do sprzedaży na całym świecie jeszcze w tym roku.

Dreame Technology

Firma Dreame Technology, założona w 2015 r., jest przedsiębiorstwem oferującym innowacyjne produkty konsumenckie, skoncentrowanym na inteligentnych urządzeniach sprzątających. Wizją, którą realizuje Dreame jest poprawa życia użytkowników na całym świecie poprzez technologię.

https://www.dreame-technology.com

