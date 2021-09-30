Dreame Technology представит новый пылесос для сухой и влажной уборки

В обеих моделях используется инновационная конструкция с двумя контейнерами для сбора мусора и жидкости для мытья полов. Во время работы свежая вода и чистящее средство постоянно распыляются на роликовую щетку из большего контейнера для для чистой воды объемом 900 мл. Встроенная система очистки немедленно удаляет грязь и воду со щетки и отправляет мусор в контейнер для грязной воды объемом 500 мл, поддерживая чистоту вращающейся щетки при мытье полов.

Очистка вращающейся щетки происходит не только во время работы — в пылесосах предусмотрен автоматический режим глубокой самоочистки по нажатию кнопки. Поместите пылесос на зарядную базу и нажмите кнопку включения режима глубокой очистки вращающейся щетки. Таким образом вам не придется чистить ее вручную.

Функции интеллектуальной уборки и удобство использования выгодно отличают пылесосы Dreame для сухой и влажной уборки серии H11. Интуитивно понятное управление с помощью LED-панели и голосовых команд облегчают уборку, при этом ее качество превосходит ожидания. Для максимального удобства пользователей обе модели пылесосов отличаются высокой маневренностью, легким весом и малым усилием толкания, за счет чего они беспрепятственно перемещаются по полу.

В модели H11 Max предусмотрен ряд дополнительных функций: более длительное время работы (максимум 36 минут) для очистки до 200 кв. м без подзарядки, усовершенствованный датчик определения загрязнений, автоматическая регулировка мощности всасывания в соответствии с уровнем загрязнения, а также бесщеточный двигатель для повышения производительности и долговечности работы устройства.

«Пылесосы Dreame для сухой и влажной уборки серии H11 кардинально меняют правила игры, предлагая новый интеллектуальный метод очистки, объединяющий уборку, мытье и очистку в единый процесс. Уборка твердых напольных покрытий еще никогда не была такой простой», — заявил Фрэнк Ван (Frank Wang), директор по международному маркетингу компании Dreame Technology.

Модели H11 и H11 Max поступят в продажу в рамках кампании на онлайн-маркетплейсе AliExpress, которая начнется в 9:00 11 октября и продлится до 8:59 18 октября (CEST). Модель H11 выполнена в белом цвете и будет продаваться по цене 269 долларов США (первоначальная цена: 429 долларов). Модель H11 Max выполнена в черном цвете и будет продаваться по цене 369 долларов США (первоначальная цена: 579 долларов).

Информация о компании Dreame Technology

Компания Dreame Technology, основанная в 2015 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Более подробная информация представлена на сайте компании по адресу: https://global.dreametech.com/.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1639702/Dreame_H11_H11_Max_Wet_Dry_Vacuums_One_pass_All.jpg

SOURCE Dreame Technology