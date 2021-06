Dreame Technology se joint à Amazon Prime Day 2021

Véritable bête de somme en matière d'aspirateur robot, le Dreame D9 est doté d'une aspiration puissante de 3 000 Pa qui laisse les crevasses propres, d'un puissant balayage humide antibactérien pour un nettoyage en profondeur, d'une technologie pionnière de cartographie et de navigation intelligentes 3.0 et d'une batterie grande capacité de 5 200 mAh avec une autonomie ultra-longue de 150 minutes, garantissant le nettoyage de 250 m2 sur une seule charge. En outre, son design humanisé Sweep-and-Mop 2-in-1 soulage également les personnes des tâches ménagères quotidiennes.

Le Dreame D9 est doté d'un capteur de distance laser (LDS) et d'algorithmes intelligents de localisation et de cartographie simultanées (SLAM) améliorés pour une planification plus efficace de la trajectoire, ce qui promet une plus grande précision, des performances plus élevées et une planification plus efficace des itinéraires. Dreame D9 prend également en charge Alexa et le contrôle intelligent via l'application mobile, permettant aux utilisateurs de personnaliser les zones de nettoyage, de vérifier la puissance de la batterie et le temps de nettoyage, d'ajuster la puissance d'aspiration, et plus encore.

Aspirateur-balai sans fil Dreame T10

Le Dreame T10 est équipé d'un puissant moteur sans balai, d'une vitesse de rotation de 100 000 tr/min, d'une puissance d'aspiration de 120 AW et d'une aspiration de 20 KPa. Même avec un moteur aussi puissant et une forte puissance d'aspiration, son système de réduction du bruit à 8 couches offre une expérience de nettoyage agréable et silencieuse.

En un seul clic sur le bouton de verrouillage, le Dreame T10 passe en mode continu et commence à fonctionner tout seul. Le Dreame T10 offre une autonomie de 60 minutes sur une seule charge en mode éco. Doté d'un rouleau-brosse polyvalent et d'un design léger, il fonctionne bien à la verticale et à l'horizontale et peut passer sous les meubles.

Aspirateur-balai sans fil Dreame T20

Connu pour être le premier aspirateur à avoir battu le record de financement par crowdfunding d'un million de dollars sur Indiegogo, la technologie du moteur central du Dreame T20 porte le nettoyage rapide et puissant à un nouveau niveau, atteignant une vitesse de rotation de 125 000 tr/min et générant une puissance d'aspiration de 150 AW.

Le Dreame T20 est également doté d'une brosse à rouleau anti-mêlée, qui élimine les cheveux et les poils d'animaux qui s'enrouleraient autour du rouleau, ainsi que d'un écran intelligent OLED et d'une gâchette électronique à verrouillage automatique. Il peut porter l'autonomie à 140 minutes grâce à une batterie amovible supplémentaire, ce qui facilite le nettoyage des grandes maisons.

Les meilleures affaires de Dreame sur Amazon pour les pays européens et les États-Unis.

Pendant l'Amazon Prime Day, le Dreame T20 sera disponible en Italie, France, Allemagne, et Espagne avec une réduction de 19 % à 287,99 €. L'aspirateur robot Dreame D9 sera à 239,99 €, soit une réduction de 20 % sur Amazon pour l'Italie, la France, l'Allemagne, et l'Espagne.

Les bons de réduction pour Dreame T10, T20, et D9 seront disponibles du 21 au 23 juin. Les prix promotionnels seront de 219,99 $ pour l'aspirateur-balai sans fil Dreame T10, 288,99 $ pour l'aspirateur-bâton sans fil Dreame T20 et 298,99 $ pour l'aspirateur-robot Dreame D9.

À propos de Dreame Technology

Établie en 2015, Dreame Technology, une société de produits de consommation innovante se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'améliorer la qualité de vie des utilisateurs mondiaux grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com.

