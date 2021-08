Dreame Technology uvádí na trh inteligentní robotický vysavač, který mění úklid domácnosti

Dreame Bot Z10 Pro slouží jako dokovací stanice s automatickým vyprazdňováním a nabíjecí základna, do 4l uzavřeného sběrného vaku na prach se vejde prach a nečistoty až za 65 dní, takže si uživatelé mohou užívat chytrého úklidu podlah po dobu delší než dva měsíce, aniž by se museli obtěžovat s vysypáváním sáčku na nečistoty. Automatická vyprazdňovací stanice po každé pochůzce automaticky vyčistí prachovou nádrž robota. Proces likvidace prachu je optimalizován použitím konstrukce s dvojitým prouděním vzduchu. Nečistoty jsou vyfukovány z jedné strany prachové nádoby, zatímco na druhé straně probíhá výkonné sání. Kombinovaná síla nutí prach efektivněji se přemísťovat do sběrného vaku.