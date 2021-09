Dreame Technology wprowadza odkurzacze z funkcją czyszczenia na mokro, które upraszczają mycie podłóg twardych

W każdym z tych urządzeń zastosowano innowacyjną konstrukcję opartą na dwóch zbiornikach. Podczas pracy urządzenia, woda i roztwór środka czyszczącego, znajdujące się w zbiorniku na czystą wodę o pojemności 900 ml, są cały czas natryskiwane na szczotkę rolkową. Jednocześnie wewnętrzny system oddzielania zanieczyszczeń natychmiast usuwa brud i wodę ze szczotki i transportuje je do pojemnika na brudną wodę o pojemności 500 ml, zapewniając, że szczotka pozostanie czysta podczas mycia podłogi.

Szczotka rolkowa jest nie tylko automatycznie płukana i czyszczona podczas pracy odkurzacza, lecz można również jednym przyciskiem uruchomić tryb samooczyszczania, który zapewnia dokładne czyszczenie szczotki. Po prostu umieść odkurzacz w stacji ładującej i naciśnij przycisk w celu dokładnego oczyszczenia szczotki rolkowej, a brudzenie rąk przy ręcznym czyszczeniu już nie będzie konieczne.

Inteligentne rozwiązania i wygoda leżą w centrum uwagi twórców serii odkurzaczy z funkcją czyszczenia na mokro Dreame H11. Intuicyjny wyświetlacz LED i inteligentne wskazówki głosowe zapewniają jasne i precyzyjne instrukcje, przyczyniające się do ponadprzeciętnej wydajności sprzątania. W celu dostarczenia najlepszych wrażeń płynących z użytkowania produktów, oba odkurzacze charakteryzują się łatwością manewrowania, lekką budową i systemem wspomagania ułatwiającym prowadzenie odkurzacza w celu przemieszczania się po podłodze przy minimalnym wysiłku.

Odkurzacz H11 Max ma jednak jeszcze kilka dodatkowych funkcji. Obejmuję one dłuższy czas działania (maksymalnie 36 minut), pozwalający na czyszczenie do 200 m2 podłogi po jednym ładowaniu, zaawansowany czujnik brudu, automatyczne dostosowanie mocy ssania na podstawie ilości nagromadzonego kurzu i bezszczotkowy silnik zapewniający lepszą wydajność i dłuższy czas eksploatacji.

„Odkurzacze Dream H11 z funkcją czyszczenia na mokro są przełomowe, dostarczając nową i inteligentną metodę sprzątania, która łączy w sobie siłę ssącą, mopowanie i czyszczenie w jednym kroku, upraszczając proces mycia podłóg twardych" - powiedział Frank Wang, dyrektor ds. marketingu międzynarodowego w Dreame Technology.

Odkurzacze H11 i H11 Max będą dostępne w ramach kampanii promocyjnej na portalu AliExpress od godz. 9:00 11 października do godz. 08:59 18 października (CEST). H11 dostępny jest w kolorze białym, a jego cena w ramach akcji promocyjnej to 269 USD (cena standardowa: 429 USD). H11 Max dostępny jest w kolorze czarnym, a jego cena w ramach akcji promocyjnej to 369 USD (cena standardowa: 579 USD).

