Dreame Technology wprowadzi w czerwcu do sprzedaży nowego robota odkurzającego i mopującego D10 Plus

D10 Plus to robot odkurzający i mopujący typu 2 w 1, który stanowi przełom pod względem mocy i wydajności. Wyposażony w super ssanie o mocy 4000Pa, antysplątaniową szczotkę walcową i nawigację LiDAR, jest o wiele bardziej wydajny niż inne roboty odkurzające w podobnej cenie. Co więcej, oferuje do 45 dni sprzątania bez użycia rąk, zapewniając nieskazitelnie czysty dom bez konieczności ciągłego kontrolowania urządzenia.

„W Dreame Technology wierzymy, że technologia pomaga nam kształtować zdrowsze życie ‒ powiedział Terry Tian, szef działu projektowego w Dreame Technology. ‒ To przekonanie napędza nasze działania ukierunkowane na badania i rozwój, ponieważ staramy się nieustannie wprowadzać innowacje i ulepszać doświadczenia związane ze sprzątaniem. Cieszymy się, że wkrótce zaprezentujemy klientom z całego świata D10 Plus i jego najnowocześniejsze funkcje, zapewniając im najbardziej innowacyjne doświadczenia w zakresie sprzątania".

Model D10 Plus został zaprojektowany z myślą o podniesieniu poziomu sprzątania. Jego super ssanie umożliwia usuwanie dużych zanieczyszczeń oraz drobnych cząstek i sierści zwierząt domowych na czterech poziomach mocy ssania. Po uruchomieniu trybu „Auto Boost" za pomocą aplikacji, urządzenie automatycznie zwiększa moc ssania podczas pracy na dywanie i zmniejsza ją po powrocie na twardą podłogę, ograniczając tym samym zużycie energii. Ponadto zintegrowany mop czyści podłogę za pomocą trzech poziomów strumienia wody, które umożliwiają usuwanie uporczywych plam, śladów stóp oraz plam po soku/kawie. Ściereczka z bardzo gęstych włókien zapewnia równomierne rozprowadzanie wody i szybkie schnięcie.

Dzięki funkcji automatycznego zbierania kurzu, odkurzacz D10 Plus jest idealny dla rodzin, zwłaszcza tych, które posiadają zwierzęta domowe. Inteligentny system, w połączeniu z dużym workiem na kurz o pojemności 2,5 l, umożliwia sprzątanie bez użycia rąk. Po każdym sprzątaniu odkurzacz D10 Plus automatycznie uruchamia podstawową funkcję zbierania kurzu i opróżniania pojemnika, dzięki czemu może sprzątać samodzielnie nawet przez 45 dni.

Ponadto robot D10 Plus wyróżnia się innowacyjną konstrukcją z podwójnym kanałem powietrznym, z którego jeden służy do wydmuchiwania, a drugi do zasysania. Dzięki temu cały kurz, nawet ten znajdujący się w rogach pojemnika i w otworze ssącym, jest skutecznie zasysany. W przeciwieństwie do standardowej metody zbierania kurzu przez robota odkurzającego, w której kurz gromadzi się i musi być regularnie usuwany, konstrukcja z podwójnym kanałem powietrznym sprawia, że urządzenie pozostaje czyste i zawsze wygląda jak nowe. Co więcej, antysplątaniowa szczotka walcowa bez trudu usuwa długie włosy i sierść zwierząt domowych. Dzięki połączeniu tych dwóch potężnych możliwości domownicy mogą spać spokojnie, wiedząc, że ich dom jest starannie sprzątany przez odkurzacz D10 Plus.

Model D10 Plus umożliwia również sprzątanie dostosowane do indywidualnych potrzeb. Dzięki inteligentnej nawigacji LiDAR, wspomaganej przez zaawansowany algorytm SLAM, urządzenie zapewnia szybkie skanowanie, dynamiczne i dokładne mapowanie oraz efektywne planowanie trasy. Sposoby sprzątania mogą być również dostosowane do charakterystyki powierzchni. Co więcej, dzięki aplikacji użytkownicy mogą korzystać z zaawansowanych funkcji mapowania, takich jak zapisanie wielu map, identyfikacja obszarów o ograniczonym dostępie oraz kluczowych stref czyszczenia i wiele innych.

D10 Plus wejdzie na rynki całego świata już w czerwcu br.

