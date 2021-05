Dreame überträgt die Markteinführung von Smart Home Reinigungsgeräten am 8. Mai live

PEKING, 8. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Dreame Technology wird am 8. Mai weltweit eine Reihe von intelligenten Haushaltsreinigungsgeräten auf den Markt bringen und live über Facebook, YouTube und AliExpress streamen. Unter dem Motto „Our Home, Our Life, Our Dreame" werden auf der globalen Veranstaltung die neuen Flaggschiff-Produkte von Dreame vorgestellt, darunter der Dreame Bot L10 Pro Roboter-Staubsauger und -Mopp, die kabellosen Dreame-Stabstaubsauger T30, V11 SE, V12 und der Dreame Bot Z10 Pro Auto-Empty Roboter-Staubsauger und Mopp, der Dreame Bot W10 Auto-Cleaning Roboter-Staubsauger und Mopp.