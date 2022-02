Dreame W10 - samosprzątający automatyczny odkurzacz i mop wchodzi na rynek europejski

W10 wyposażony jest w zaawansowany system odkurzania i mycia 2 w 1, który umożliwia użytkownikom płynne przejście z czyszczenia na sucho do sprzątania na mokro, bez konieczności wymiany części, oszczędzając tym samym godziny żmudnej pracy.

Użytkownicy mogą za pośrednictwem aplikacji wybrać jeden z 3 trybów – odkurzanie, mycie i sprzątanie kompleksowe – aby wymieść kurz i zanieczyszczenia z dywanów, umyć powierzchnie w łazience lub jednocześnie odkurzyć i wyszorować powierzchnie twarde bez konieczności wymiany części w urządzeniu.

Automatyczne mycie i suszenie gorącym powietrzem nakładek na mopy

Jednym z najczęściej pojawiających się zarzutów wobec automatycznych mopów jest trudność w ich czyszczeniu i suszeniu po użyciu. Większość z nich trzeba rozebrać, wyszorować, wycisnąć i osuszyć na powietrzu, aby usunąć całą wilgoć. Szczególnie suszenie jest dużym problemem, bowiem wilgotna ściereczka staje się pożywką dla bakterii.

W10 nie wymaga od użytkownika takiego zaangażowania. Jak tylko W10 wróci do swojej bazy po zakończeniu cyklu mycia, automatycznie wypłucze i wysuszy wkłady, aby zapobiec rozwojowi pleśni i rozprzestrzenianiu się bakterii.

Dwutarczowy, wysokoobrotowy mop umożliwiający dokładne czyszczenie

Urządzenie to bez trudu radzi sobie z uporczywymi plamami, gdyż wyposażone zostało w system podwójnych nakładek na mopa, które obracają się z niewiarygodną prędkością 180 razy na minutę, oraz charakteryzuje się maksymalnym ciśnieniem ssania 4 000 Pa, wywierającym na nakładki nacisk aż do 10 niutonów.

Dodatkowo konstrukcja w kształcie litery D umożliwia W10 przyleganie do ścian i narożników znacznie bliżej niż innym odkurzaczom automatycznym, natomiast szczotka boczna zajmuje się resztkami zanieczyszczeń na krawędziach.

Rozpoznawanie dywanów, automatyczne zwiększenie mocy ssania

Właściciele domów nie muszą się więcej troszczyć o włączanie prądu, aby wyczyścić dywany. W10 wykorzystuje ultradźwiękowe wykrywanie dywanów, które pozwala mu z wyprzedzeniem rozpoznać powierzchnie dywanowe i zaplanować trasę w zależności od trybu czyszczenia.

W trybie odkurzania W10 automatycznie przełącza się na maksymalne ssanie, gdy zbliża się do dywanów, z kolei podczas mycia omija tego typu wykładziny, aby uniknąć ich zamoczenia.

„Być może jest to najlepszy automatyczny odkurzacz, z jakim miałam do czynienia"

W10 został po raz pierwszy zaprezentowany w Ameryce Północnej. Liczni amerykańscy recenzenci techniczni przetestowali i bardzo wysoko ocenili W10. Eileen z amerykańskiego portalu internetowego ZDNet nie szczędziła pochwał dla urządzenia, rekomendując je jako być może najlepszy robot odkurzający, z jakim kiedykolwiek miała do czynienia.

Eileen była szczególnie pod wrażeniem zdolności czyszczących W10: „Gdy stanie się to dla Państwa nawykiem, ten odkurzacz automatyczny zapewni wszystko, co jest potrzebne do bezproblemowego sprzątania".

Ważna data do zaznaczenia

W10 będzie dostępny na rynkach europejskich już 11 lutego 2022 roku o godzinie 09:00 CET. W tym czasie nabywcy mogą skorzystać z rabatu w wysokości 210 euro, ważnego aż do 11 marca 2022 roku do godziny 08:59 CET.

W10 będzie można nabyć zarówno na Amazon i na Gooboo w Niemczech, Francji i Włoszech oraz w Hiszpanii, w obniżonej cenie 889,99 euro.

