Dreametech participera au CES 2022

Dreametech s'assure que tous ses produits utilisent une technologie de moteur avancée pour offrir une aspiration puissante. Cependant, Dreametech a quelques nouvelles fonctionnalités à présenter au CES 2022. Pour illustrer l'étendue de ses innovations technologiques, Dreametech présente les L10 Pro, W10 et Z10 Pro dans sa gamme.

Le L10 Pro est équipé du dernier système de navigation de Dreametech, qui combine les technologies LiDAR et de cartographie 3D. Ces technologies lui permettent d'apprendre les plans du sol, d'éviter les obstacles et d'optimiser les itinéraires de nettoyage à un tout autre niveau. La carte 3D devient interactive via l'application, ce qui permet de créer des plans de nettoyage personnalisés en un clin d'œil.

Le W10 rend le nettoyage encore plus mains libres en rinçant, frottant et séchant ses tampons de balai à franges. Il s'agit du premier aspirateur et balai robot de Dreametech à proposer cette fonction et il se distingue de la plupart des modèles du marché par la profondeur de son auto-nettoyage et par le séchage automatique des tampons de balai à air chaud une fois le nettoyage terminé, afin d'éviter le développement de bactéries et de moisissures.

Le robot aspirateur et balai Z10 Pro de Dreametech est le premier de la marque à inclure une station d'accueil à vidange automatique. Cela permet au robot de déverser automatiquement la saleté et les débris de sa poubelle dans un sac de 4 litres situé dans la station d'accueil qui, une fois plein, doit simplement être jeté et remplacé. Cela permet d'automatiser davantage le nettoyage de la maison, en stockant suffisamment de saletés pour permettre jusqu'à 65 jours de nettoyage quotidien avant de devoir être vidé.

La gamme de produits prévue par Dreametech

En plus des aspirateurs et balais robots illustrant leurs technologies de pointe, Dreametech exposera l'aspirateur et le balai robot D9. Le D9 permet de passer la serpillière pour les sols durs et l'aspirateur pour les moquettes et utilise la navigation LiDAR pour faire du nettoyage automatique une option facile pour les gens du monde entier.

Les aspirateurs-balais comprennent les Dreametech P10, P10 Pro, T10, T20 et T30. Ces aspirateurs-balais puissants et légers offrent une puissance d'aspiration allant de 20kPa à 27kPa pour assurer un nettoyage complet de la maison et facilitent le nettoyage des endroits difficiles à atteindre grâce à un assortiment d'accessoires. Des durées d'utilisation allant de 50 minutes pour le P10 à 90 minutes pour le T30 offrent aux utilisateurs suffisamment de puissance pour nettoyer la plupart des maisons avec une seule charge.

Dreametech propose également les aspirateurs eau et poussière H11 et H11 Max, conçus pour le nettoyage des sols durs. Les deux aspirateurs sont dotés de nombreuses caractéristiques, comme une conception à deux réservoirs - qui permet de pulvériser de l'eau fraîche et une solution de nettoyage sur la brosse à rouleau à partir du réservoir d'eau propre, tandis qu'un système de séparation des saletés élimine les saletés et l'eau de la brosse et les dépose dans le réservoir d'eau sale - une fonction de nettoyage automatique à une pression et un écran d'état intuitif.

Dreametech estime que cette vaste gamme de produits illustre bien sa technologie innovante et les performances polyvalentes de ses produits. Ne manquez pas de trouver le stand de Dreametech au CES 2022 pour voir ces produits impressionnants et innovants en action !

À propos de Dreametech

Établie en 2017, Dreametech est une société de produits de consommation innovante qui se concentre sur les appareils de nettoyage domestiques intelligents avec la vision d'autonomiser les vies grâce à la technologie. Suivez-nous sur Facebook , Instagram et Twitter . Pour en savoir plus, consultez le site https://www.dreame-technology.com .

