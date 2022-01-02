Dreametech примет участие в CES 2022

Компания Dreametech обеспечивает для всех своих изделий использование передовых технологий производства электродвигателей для достижения высокой мощности всасывания. В то же время продукция Dreametech имеет ряд новых функций, которые будут представлены на выставке CES 2022. Для иллюстрации масштаба своих технологических инноваций Dreametech представляет модели L10 Pro, W10 и Z10 Pro, формирующие ее ассортимент.

Модель L10 Pro имеет новейшую навигационную систему Dreametech, сочетающую в себе технологии LiDAR и 3D-картографирования. Эти технологии позволяют изучать планировку помещений, избегать препятствий и оптимизировать маршруты уборки до совершенно нового уровня. 3D-карта становится интерактивной через приложение, что превращает создание индивидуальных планов уборки в простейшую операцию.

Модель W10 делает процесс уборки еще более автоматизированным за счет промывки, очистки и сушки салфеток для швабры. Это первый робот-пылесос компании Dreametech для сухой и влажной уборки, поддерживающий эту функцию и отличающийся от большинства представленных на рынке моделей тем, насколько тщательно производится его самоочистка, а также автоматической сушки салфеток горячим воздухом после очистки для предотвращения роста бактерий и образования плесени.

Предлагаемый компанией Dreametech робот-пылесос Z10 Pro для сухой и влажной уборки — первый робот-пылесос этой марки, оснащенный док-станцией с автоматическим опорожнением. Это позволяет роботу автоматически сбрасывать грязь и мусор из мусоросборника в 4-литровый мешок внутри док-станции, который необходимо лишь выбрасывать и заменять при заполнении. Это обеспечивает дополнительную автоматизацию домашней уборки за счет пространства, достаточного для хранения отходов, образующихся после ежедневной уборки за период до 65 дней.

Планируемый ассортимент Dreametech

Помимо робота-пылесоса для сухой и влажной уборки, воплощающего в себе революционные технологии Dreametech, компания представит робот-пылесос D9, также применяемый для сухой и влажной уборки. Модель D9 обеспечивает влажную уборку твердых напольных покрытий и сухую уборку для ковровых покрытий, используя навигацию LiDAR для упрощения автоматической уборки для людей по всему миру.

Линейка вертикальных пылесосов включает модели Dreametech P10, P10 Pro, T10, T20 и T30. Эти мощные и легковесные вертикальные пылесосы обладают мощностью всасывания от 20 до 27 кПа, обеспечивая тщательную уборку дома и простоту очистки труднодоступных мест с помощью ряда вспомогательных приспособлений. Продолжительность автономной работы от 50 минут для модели P10 до 90 минут для T30 обеспечивает пользователям электропитание, достаточное для уборки большинства домов без подзарядки.

Кроме того, Dreametech предлагает пылесосы для сухой и влажной уборки моделей H11 и H11 Max для твердых напольных покрытий. Оба пылесоса поддерживают многочисленные функции, включая конструкцию с двумя контейнерами, позволяющую распылять свежую воду с чистящим раствором на роликовую щетку из контейнера с чистой водой, в то время как система отделения грязи удаляет грязь и воду с щетки и накапливает их в контейнере для грязной воды, а также автоматическую очистку одним нажатием и интуитивно понятный экран состояния.

По убеждению компании Dreametech, этот обширный ассортимент продукции демонстрирует ее инновационные технологии и универсальность продукции. Посетите стенд Dreametech на выставке CES 2022, чтобы увидеть эту впечатляющую инновационную продукцию в действии!

Информация о компании Dreametech

Компания DreameTech, основанная в 2017 году и занимающаяся производством инновационной потребительской продукции, специализируется на интеллектуальных устройствах для уборки дома, ставя своей целью повышение качества жизни за счет технического прогресса. Следите за нашими новостями в социальных сетях Facebook, Instagram и Twitter. Для получения более подробной информации посетите веб-сайт компании по адресу: https://www.dreame-technology.com.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1717829/Dreametech_Join_CES_2022.jpg

SOURCE Dreame Technology