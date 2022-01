DreamTec réalise une percée biotechnologique pour son vaccin oral contre la COVID-19 stimulant la production d'anticorps à base de spores de B. subtilis

« Nous avons entrepris de mettre au point un vaccin oral contre la COVID-19 dans le but qu'il soit sécuritaire, efficace et facile à administrer », a déclaré le Dr Kwong, directeur scientifique de DreamTec. L'utilisation de B. subtilis pour stimuler la production d'anticorps a attiré l'attention du monde entier, car il peut être conservé à température ambiante et demeurer stable pendant au moins six mois, comme l'a mentionné la revue britannique Clinical Trials Arena . Le Dr Kwong a ajouté que les protéines de spicule ne pénètrent pas dans le sang.