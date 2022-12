Držitelka ceny Grammy® a multiplatinová interpretka Ariana Grande představuje první duo parfémů se značkou MOD, které obsahuje dvě nové vůně

NEW YORK, 2. prosince 2022 /PRNewswire/ -- Držitelka ceny Grammy® Ariana Grande vás zve, abyste vyzkoušeli její novou kolekci vůní MOD, která je vůbec první v portfoliu Ariana Grande Fragrance. Kolekce se dvěma novými luxusními vůněmi byla dnes uvedena na trh exkluzivně na Ulta.com a od 11. prosince bude k dostání v prodejnách Ulta Beauty po celé zemi.

Parfémy MOD, které jsou inspirovány moderností, svobodou projevu a individualitou, svůj název získaly po subkultuře, která se rozšířila v 60. letech v Londýně. Nové vůně MOD Vanilla a MOD Blush vyvolávají smyslový zážitek, který oživuje odvážnou a moderní energii této doby.

„Jsem nadšená, že mohu uvést na trh své první duo vůní MOD Vanilla a MOD Blush," říká Grande. „Když jsme na tomto projektu před více než rokem začali pracovat, naprosto jsem se zamilovala do obou těchto vůní i do kreativ, na kterých jsme se Stefanem spolupracovali. Opravdu jsem chtěla udělat něco jiného a vzrušujícího pro své fanoušky tím, že uvedu na trh dvě nové vůně najednou, a doufám, že si je zamilují stejně jako já a můj tým i přátelé. Vyzkoušeli jsme mnoho a mnoho testovacích vzorků!!! Mod Vanilla a Mod Blush se rychle staly mými nejoblíbenějšími vůněmi z celé řady a já už odpočítávám dny, kdy si k nim budete moci přivonět i vy!"

„Kolekce MOD je vzrušující evolucí v portfoliu vůní Ariany Grande," vysvětluje Noreen Dodge, marketingová ředitelka společnosti LUXE Brands. „Způsob, jakým jsme vůně vytvořili, představuje to, co považuji za budoucnost parfémů; jednoduchost a luxus zakotvený v přírodě, design, celá kampaň a vůně jsou nádherným moderním zvratem, který si mohou fanoušci užít."

VŮNĚ

MOD Vanilla:

Výrazná a zároveň hluboce osobní vůně MOD Vanilla vyniká překvapivou směsí šťavnaté tmavé švestky, krémového aroma pižma a jemného doteku růžové frézie. Její přitažlivost je okamžitá a návyková.

Dotek gurmánství je povýšen na skutečně sofistikovanou úroveň díky srdci z másla Orris a dekadentní bílé pralinky.

Vanilková absolue, upcyklované kakaové máslo a papyrus na „ocase" pak tvoří další vrstvu komplexnosti, která si stále zachovává svůj přitažlivý a nezapomenutelný podpis.

MOD Blush:

Bohatá kombinace italského bergamotu, mučenky a tmavé maliny v krásném kontrastu s růžovým pepřem vytváří svůdný úvod.

Úchvatné srdce tvoří luxusní směs orosených okvětních lístků růže a magnólie s nádechem hrušky, která na pokožce působí úchvatně.

Živý a smyslný suchý nádech z ambroxu, dřeva snů a pižma přináší nezapomenutelný zážitek každému, kdo si přivoní.

BALENÍ

Design flakonu MOD je moderní reinkarnací módního étosu druhé poloviny století. Něco odvážného a rušivého, co je vytvořeno jako socha s formou a světlem. Jemné křivky vytvářejí zaoblený tvar, kde žádné dvě strany nevypadají stejně. Jedna bílá a jedna růžová s matným okénkem, které obsahuje esenci dvou vůní MOD – mod blush a mod vanilla.

Pro výrazný design balení byly použity výrazné geometrické portréty Ariany, které pomocí opakování, moderních barev a grafických aplikací vytvářejí odvážný smyslový zážitek z obalu. Díky 2 vůním a různým barvám se na každé straně skrývá nové dobrodružství...

CENY

Parfémová voda ve spreji, 3,4 FL OZ/100 ml 68,00 $

Parfémová voda ve spreji, 1,0 FL OZ/30 ml 48,00 $

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny výrobce v amerických dolarech.

Značka se celosvětově rozšíří do dalších prestižních prodejen, včetně:

Kanada: Shoppers Drug Mart

Evropa: Douglas

Spojené království: Boots, Superdrug, The Perfume Shop a The Fragrance Shop

Austrálie: My Chemist

O ARIANĚ GRANDE

Ariana Grande, držitelka několika Grammy, multiplatinová hudebnice a mezinárodní superstar, je první umělkyní, která se s písněmi „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" a „Thank U, Next" umístila na prvních třech místech žebříčku Billboard Hot 100 od dob Beatles v roce 1964. V roce 2020 se stala první a jedinou umělkyní, jejíž pět singlů debutovalo na prvním místě v historii hitparád. V roce 2021 se Grande zapsala do historie jako první umělkyně, která se s písněmi „positions", „34+35" a „pov" současně umístila na třech prvních místech žebříčků Billboard Pop Airplay a Mediabase Top 40 Charts. Ve svých 29 letech již vydala šest platinových alb a celosvětově překonala 98 miliard streamů – je nejstreamovanější umělkyní posledního desetiletí na Spotify – a zároveň se rychle stala jednou z největších popových hvězd naší generace díky svému silnému vokálu a nepřekonatelnému projevu na pódiu i mezi fanoušky. V roce 2022 se Grande stala první umělkyní, která měla na Spotify čtyři alba s více než 4 miliardami streamů. V roce 2019 Grande vyrazila na turné Sweetener World Tour a během roku odehrála více než 100 koncertů, včetně headlinerských setů na festivalech Lollapalooza a Coachella, kde byla nejmladší headlinerkou v historii festivalu. V roce 2021 se Grande připojila k pořadu THE VOICE televize NBC jako koučka a po boku Leonarda DiCapria a Jennifer Lawrence se objevila také ve filmu K zemi hleď od Netflixu, který byl nominován na Oscara. Jejím dalším filmem bude adaptace muzikálu Zlodějka režiséra Jona M. Chu, kde si zahraje Glindu po boku Elphaby Cynthie Erivo.

O LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. je globální prestižní kosmetická společnost, která se věnuje vývoji prvotřídních kosmetických značek, jež inspirují spotřebitele po celém světě. Inovativní přístup společnosti k designu, marketingu a budování značek s digitálním přístupem na prvním místě získal řadu ocenění po celém světě. Skupina LUXE Brands získala ocenění Vůně roku 2019 za vůni Cloud od Ariany Grande. Kompletní portfolio zahrnuje Arianu Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice by Cosmopolitan a licenční partnerství se společností General Motors pro značku Hummer.

