DRIVE, leader britannique du logiciel de gestion du parc automobile, finance son expansion mondiale grâce à un investisseur privé suisse

ZURICH et LONDRES, 3 décembre 2019 /PRNewswire/ -- DRIVE Software Solutions (DRIVE), pionnier du secteur du logiciel de gestion du parc automobile, a obtenu un financement du suisse VIVA Investment Partners (VIP) pour accélérer son développement à l'international sur le marché en consolidation de la gestion numérique du parc automobile.

Basée à Stevenage au Royaume-Uni, la société DRIVE a lancé ODO, le logiciel SaaS de premier plan qui assure la gestion, la prestation de services et la conformité des véhicules des clients grâce à une application sécurisée et structurée. La plateforme ODO s'exécute sur Oracle Cloud et peut être déployée dans une appli, sur tablette ou sur PC. Les PME sont ainsi à même de transformer l'achat et le contrôle des services afférant à leurs véhicules selon un modèle d'utilisation à la commande.

Pour VIVA Investment Partners, qui s'implique dans les secteurs du transport et de la mobilité, notamment l'aviation, la technologie spatiale et les écosystèmes automobiles, les services numériques font partie intégrante de l'avenir de l'automobile.

Alastair Houston, nommé PDG de DRIVE, sera chargé d'encadrer le développement international de la société. M. Houston exerce depuis plus de 30 années dans l'automobile, notamment en tant que directeur général de Sandicliffe Motor Contracts et membre du conseil de Northgate. Il possède une solide expérience en gestion et a constamment atteint ses objectifs de croissance des ventes.

Au sujet de l'investissement de VIP dans DRIVE, M. Houston déclare : « Le secteur de l'automobile connaît une mutation sans précédent qui entraîne la fragmentation du marché. ODO est une solution remarquable et simple qui intègre directement les fournisseurs, les services et les usagers de parc automobile. Notre produit est unique et nous sommes ravis de pouvoir bénéficier maintenant de la force et de l'expertise financières de VIVA Investment Partners. Qu'un investisseur international renommé finance notre expansion malgré les interrogations engendrées par le Brexit constitue pour nous un cap important. »

Dr René Eichenberger, président de VIVA Investment Partners, qui a rejoint le conseil d'administration de DRIVE Software Solutions, indique : « Au cours de nos deux décennies d'expérience dans le capital-risque aux États-Unis et en Europe, nous avons eu la chance de travailler avec les meilleures équipes de gestion et avons aidé de nombreuses sociétés émergentes à se réaliser pleinement. DRIVE réunit tous les critères que nous associons au succès. Elle est aujourd'hui bien placée pour se développer à l'international dans un marché en consolidation. »

Pour en savoir plus sur Drive Software Solutions, rendez-vous sur www.drivesoftwaresolutions.com ; pour ODO, consultez www.ododrive.com .

VIVA Investment Partners AG (VIP) a été fondée par des entrepreneurs et des investisseurs en capital-risque performants afin d'acquérir des participations dans des sociétés de gestion d'actifs alternatifs établies (investissements de fonds) et dans des entreprises émergentes (investissements directs) et de leur proposer des financements. En plus de 20 ans de collaboration avec des institutions financières aux États-Unis, en Suisse, en Europe et en Australie, notre équipe a effectué plus de 100 transactions en capitaux propres et géré en tout plus de 10 milliards de dollars US en engagements de capitaux. Le succès de VIP repose essentiellement sur Business Services Platform TenX®, qui comprend Follow the Entrepreneur® (FTE) et EntrepreneurCountry Global® (ECG). L'équipe TenX propose un soutien stratégique à nos partenaires de base dans divers domaines, afin d'accroître considérablement leur activité (TenX).

