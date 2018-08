DriveScale opent eerste Europese kantoor, benoemt opslag- en beveiligingsexpert om de EMEA-operaties te leiden

Henk Jan Spanjaard heeft uitgebreide branchekennis om de invoering van software componeerbare infrastructuur in EMEA te stimuleren

SUNNYVALE, Californië, 24 augustus 2018 /PRNewswire/ -- DriveScale, de leider in het leveren van software componeerbare infrastructuur (SCI) voor moderne werkbelasting en een 2018 Cool Vendor door Gartner for Cloud Infrastructure, kondigde vandaag aan dat het zijn eerste kantoor in Europa zal openen en dat het Henk Jan Spanjaard benoemd heeft als vicepresident en algemeen directeur voor EMEA om leiding te geven aan de groei in de regio. Spanjaard komt bij DriveScale met meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van netwerken, gegevensopslag, beveiliging en codering. Zijn uitgebreide kennis van de EMEA-markt zal een belangrijke rol spelen bij het opbouwen van een sterke regionale aanwezigheid van DriveScale en zijn componeerbare infrastructuur-platform. DriveScale ontgrendelt de belofte van big data voor reguliere ondernemingen, vooral zij die webschalige toepassingen leveren als een belangrijk onderdeel van hun bedrijfsvoering.

"We zien een grote vraag uit Europa en we zijn verheugd dat we ons eerste Europese kantoor kunnen openen. Henk Jan is een sterke toevoeging aan ons groeiende team en zijn bewezen staat van dienst in het leiding geven aan de verkoop- en operations-afdelingen van hightechbedrijven zal ons helpen om ons marktbewustzijn en -schaal te vergroten in de EMEA-regio's," aldus Gene Banman, CEO van DriveScale. "Henk Jans diepgaande kennis van technologieën op het gebied van gegevensopslag, beveiliging en netwerken zal helpen bij het stimuleren van de strategische invoering van de componeerbare infrastructuur en het DriveScale-platform."

Spanjaard trad in 1998 bij NetApp in dienst waar hij verschillende functies bekleedde, en waar hij uiteindelijk de regiodirecteur voor Zuid-Europa werd. Later werd hij directeur voor EMEA bij Decru, een bedrijf in de beveiligingsmarkt, dat door NetApp overgenomen werd. Hij vervolgde zijn carrière in de beveiliging als vicepresident voor EMEA bij Mu Dynamics, een bedrijf dat in 2012 door Spirent Communications overgenomen werd. Spanjaard gaf later leiding aan bedrijfsactiviteiten in EMEA voor het computernetwerk- en beveiligingsbedrijf Imperva, gevolgd door een functie als vicepresident bij het IT-automatisering en beveiligingsbedrijf Infoblox. Meest recentelijk was Spanjaard de vicepresident voor EMEA bij A10 Networks, een bedrijf dat krachtige applicatiebeveiliging en netwerkoplossingen levert.

DriveScale's SCI-oplossing biedt wereldwijde bedrijven cloud-achtige flexibiliteit tegen een fractie van de kosten

Het componeerbare infrastructuur-platform van DriveScale is ontworpen om computer- en opslagbronnen beter te beheren door ze in aparte pools op te splitsen en ze vervolgens op een flexibel manier aan elkaar te binden, wanneer dat nodig is voor softwarebeheer. De prestaties zijn gelijk aan Direct Attached Storage (DAS) en er zijn geen wijzigingen vereist in de toepassingsstack. DriveScale's oplossing is de eerste op de wereldmarkt waarmee reguliere bedrijven gemakkelijk en onmiddellijk de datacenterinfrastructuur kunnen bepalen en wijzigen om tegemoet te komen aan de veranderende toepassingsbelastingen. Europese bedrijven die op zoek zijn naar openbare cloud-achtige elasticiteit en snelheid van verandering, voor een fractie van de kosten, kunnen zich richten tot DriveScale om problemen met betrekking tot bevoorrading, flexibiliteit en lifecycle-management, problemen waar IT-teams die cloud-native toepassingen en andere moderne werkbelasting gebruiken, op te lossen.

Bovendien moeten bedrijven in de EU en daarbuiten, nu dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie van kracht is, ervoor zorgen dat ze burgers controle geven over hun eigen gegevens. DriveScale's platform omvat hulpmiddelen voor het beheer van codering en versleuteling, ingebouwd om consistente en automatische beveiliging en codering voor alle toepassingsgegevens die zich op schijven bevinden, te garanderen. Codering geeft bedrijven die moderne werkbelastingen verwerken, zoals Hadoop, NoSQL, object-opslag of MPP-databases, bescherming van persoonlijke informatie die opgeslagen is in datacenters––essentieel in het complexe beveiligingslandschap van vandaag de dag.

"Het is het juiste moment en de markt is groot genoeg voor software componeerbare infrastructuren in Europa. Europese ondernemingen zijn vrij geavanceerd en eisen een oplossing om hun groeiende moderne werkbelasting te beheren, zoals Hadoop en Cassandra," merkte Spanjaard op. "Met een carrière in grotere, meer gevestigde bedrijven, heb ik ervoor gekozen om in de startup-wereld te gaan werken omdat ik vertrouwen heb in DriveScale's elegante oplossing die het probleem zal oplossen voor mensen die met moderne werkbelasting te maken hebben. Met DriveScale kunnen bedrijven hun big data-werkbelasting optimaliseren, een toekomstbestendig datacenter opbouwen en hogere prestaties ervaren die veel goedkoper zijn dan de publieke cloud-oplossingen."

Over DriveScale



DriveScale is de leider op het gebied van software componeerbare infrastructuur voor moderne werkbelasting. Onze innovatieve datacenteroplossing stelt IT in staat om reken- en opslagbronnen op te splitsen en ze snel en gemakkelijk opnieuw samen te stellen om tegemoet te komen aan de behoeften van het bedrijf. Bedrijven kunnen sneller reageren op de veranderende omgeving van toepassingen, de efficiëntie van hun activa maximaliseren en de apparatuur en bedrijfskosten verlagen. DriveScale ondersteunt moderne werkbelasting zoals Hadoop, Spark, Kafka, NoSQL, Cassandra, Docker, Kubernetes en andere gedistribueerde toepassingen tegen een fractie van de kosten van alternatieve platforms. DriveScale, gevestigd in Sunnyvale, CA, is opgericht door technologen met diepe wortels in de IT-architectuur en zij hebben ervaring in het bouwen van hoogwaardige bedrijfssystemen voor Cisco en Sun Microsystems. Beleggers zijn onder meer Pelion Venture Partners, Nautilus Venture Partners en Ingrasys, een volledige dochteronderneming van Foxconn. Ga naar www.drivescale.com of volg ons op Twitter op @DriveScale_Inc.

Contactpersoon media:



Jocelynn Stidham



Bhava Communications



(703) 863-1277



drivescale@bhavacom.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/681247/Drivescale_Logo.jpg

Related Links

https://drivescale.com/