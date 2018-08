DriveScale ouvre son premier bureau européen, nomme un spécialiste en stockage et en sécurité pour diriger les activités dans la région EMEA

Henk Jan Spanjaard apporte une très vaste connaissance du secteur pour stimuler l'adoption de l'infrastructure logicielle composable dans la région EMEA

SUNNYVALE, Californie, 23 août 2018 /PRNewswire/ -- DriveScale, le leader en matière d'infrastructure logicielle composable (SCI, ou Software Composable Infrastructure) destinée aux charges de calcul modernes et désigné Cool Vendor 2018 par Gartner pour l'infrastructure cloud, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier bureau en Europe, nommant Henk Jan Spanjaard aux fonctions de vice-président et directeur général EMEA pour stimuler la croissance dans la région. Spanjaard, qui intègre DriveScale, compte plus de 20 ans d'expérience dans les domaines du réseau, du stockage, de la sécurité et du chiffrement des données. Sa très vaste connaissance du marché EMEA sera très importante pour assurer à DriveScale et à sa plateforme d'infrastructure composable une forte présence régionale. DriveScale libère le potentiel du big data pour les grandes entreprises, en particulier pour celles dont les applications à l'échelle du Web sont au centre de leurs activités.

« Nous observons une forte demande en Europe et nous sommes ravis d'ouvrir notre premier bureau dans cette région. Henk Jan est un solide atout pour notre équipe qui se renforce. Son expérience avérée dans les activités commerciales et opérationnelles des sociétés de haute technologie contribuera à améliorer nos connaissances du marché et son épaisseur dans la région EMEA », a déclaré Gene Banman, le PDG de DriveScale. « Son excellente connaissance des technologies de stockage, de sécurité et de réseau de données contribueront à piloter de façon stratégique l'adoption de l'infrastructure composable et de la plateforme DriveScale. »

Henk Jan Spanjaard a rejoint NetApp en 1998, où il a occupé diverses fonctions, dont celle de directeur régional pour l'Europe du Sud. Ensuite, il a été directeur général de la région EMEA pour Decru, une société du marché de la sécurité acquise par NetApp. Il a poursuivi sa carrière dans la sécurité en tant que vice-président EMEA pour Mu Dynamics, une société acquise par Spirent Communications en 2012. Puis il a dirigé les activités d'Imperva dans la région EMEA, une société de réseau et de sécurité informatiques, occupant par la suite la fonction de vice-président chez Infoblox, une société d'automatisation et de sécurité informatiques. Plus récemment, Spanjaard a été vice-président pour la région EMEA pour A10 Networks, une société fournissant des solutions d'application haute performance de sécurité et de réseau.

La solution SCI de DriveScale offre une souplesse de type cloud très concurrentielle aux entreprises mondiales

La plateforme d'infrastructure composable de DriveScale est conçue pour mieux gérer les ressources de traitement et de stockage en les désagrégeant dans des pools séparés et en les liant de manière souple, à la demande, sous contrôle logiciel. Les performances sont équivalentes au direct attached storage (DAS) et la pile de l'application ne requiert aucun changement. La solution DriveScale est la première sur le marché mondial qui permet aux grandes entreprises de mettre à disposition et de modifier facilement et instantanément l'infrastructure des centres de données pour qu'elle corresponde aux charges applicatives en constante évolution. Les entreprises européennes souhaitant une élasticité et une vitesse de changement de type cloud public à bien moindre coût peuvent s'adresser à DriveScale pour résoudre les questions liées au sur-provisionnement, à la souplesse et à la gestion du cycle de vie, des questions qui désespèrent les équipes informatiques faisant appel à des applications propres au cloud et à d'autres charges de calcul modernes.

En outre, avec l'entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) de l'Union européenne, les entreprises de l'UE et d'ailleurs doivent veiller au respect de ce règlement pour assurer aux citoyens le contrôle de leurs propres données. La plateforme DriveScale comprend des outils de chiffrement et de gestion des clés conçus pour garantir une sécurité et un chiffrement adéquats et automatiques pour toutes les données d'application figurant sur les disques. Le chiffrement permet aux entreprises utilisant des charges de calcul modernes telles que Hadoop, NoSQL, le stockage d'objets ou le traitement massivement parallèle des bases de données pour la protection des informations personnelles stockées dans les centres de données, qui sont essentiels dans le paysage complexe de la sécurité aujourd'hui.

« C'est le bon moment et le marché est considérable pour l'infrastructure logicielle composable en Europe. Les entreprises européennes sont relativement avancées et exigent une solution pour gérer leurs charges de calcul modernes, en pleine expansion, comme Hadoop et Cassandra », a déclaré Henk Jan Spanjaard. « Mon parcours professionnel se conjugue avec des entreprises plus grandes et mieux établies, mais j'ai choisi de me lancer la tête première dans le monde des start-up parce que je crois que l'élégante solution de DriveScale résout un problème auxquels beaucoup de personnes sont confrontées concernant les charges de calcul modernes. Grâce à DriveScale, les entreprises peuvent optimiser leur charge de calcul relatives au big data, construire un centre de données à l'épreuve du temps et bénéficier de rendements plus élevés à un coût bien inférieur aux solutions de cloud public. »

DriveScale est le leader de l'infrastructure logicielle composable (Software Composable Infrastructure) destinée aux charges de calcul modernes. Notre solution innovante de centre de données permet à l'informatique de désagréger les ressources de traitement et de stockage et de les recomposer vite et bien pour satisfaire les besoins de l'entreprise. Les entreprises peuvent réagir plus rapidement à l'évolution des environnements applicatifs, maximiser l'efficacité de leurs actifs et faire des économies sur les dépenses en termes d'équipement et d'exploitation. DriveScale assume les charges de calcul modernes comme Hadoop, Spark, Kafka, NoSQL, Cassandra, Docker, Kubernetes et d'autres applications distribuées, à un coût bien inférieur aux autres plateformes. DriveScale, basé à Sunnyvale (Californie), a été créé par des experts en technologie dotés d'une grande expérience en architecture informatique, ayant bâti des systèmes à l'échelle de l'entreprise pour Cisco et Sun Microsystems. Parmi ses investisseurs, citons Pelion Venture Partners, Nautilus Venture Partners et Ingrasys, une filiale entièrement détenue par Foxconn.

