Drone Control: tecnologia sofisticada de detecção de drones já opera comercialmente no Brasil

CAMPINAS, Brasil, 6 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- A Drone Control, spin off brasileira que desenvolve sistemas de proteção contra drones não autorizados, acaba de ativar comercialmente o primeiro sistema civil de proteção contra drones hostis no país. A tecnologia está sendo operada na unidade de Campinas (SP) da empresa de segurança Brink's. Inédito na América Latina, o sistema é capaz de detectar, identificar e rastrear drones e pilotos não autorizados em um raio de até 7 km. Isso possibilita sua aplicação em diversos setores, como o aeroportuário, por exemplo.

"O sistema gera alarmes e notificações via e-mail e SMS caso um drone invada o perímetro de segurança, identificando em tempo real sua trajetória e a exata localização do piloto", explica Eduardo Neger, diretor de Engenharia da NEGER Telecom, empresa de base tecnológica que deu origem a spin off. "No caso da Brink's, o objetivo é garantir a proteção das operações de logística da empresa, tornando-a ainda mais segura. Ou seja, evita-se que drones possam sobrevoar a unidade da empresa para espionagem com fins criminosos."

Segundo Neger, o grande diferencial deste sistema é a interface gráfica, que apresenta em tempo real em um mapa a localização do drone invasor e do piloto. "Com o endereço do piloto em mãos, é possível compartilhar a informação com as autoridades para as providências cabíveis", acrescenta. Os dados podem ser acessados remotamente através de software na nuvem e o histórico de ocorrências é gravado no sistema. "Como existe a identificação individual do drone invasor, é possível utilizar os registros como evidência forense."

Segundo o gerente de operações da Drone Control, Rogério Vale, os custos são bastante reduzidos, uma vez que o cliente pode contratar o serviço pelo exato tempo que demandar, seja por poucas horas, semanas ou meses. "No caso do setor aeroportuário, o serviço é acessível não só para grandes aeroportos, mas também para helipontos e aeródromos."

Ele lembra que a suspensão de voos em aeroportos por causa da interferência de drones se tornou um problema cada vez mais frequente no mundo. "A solução Drone Control de detecção, identificação e rastreamento é a alternativa mais adequada ao mercado civil, reunindo todos os requisitos técnicos e regulatórios para o combate das ameaças de drones hostis", finaliza.

