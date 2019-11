Drones: Het stuurwiel dat bij SEAT uit de lucht komt

'Activering van het drone-protocol' . Met dit bericht start de hele operatie. Als in de fabriek een bepaald stuurwiel nodig is, dan wordt het protocol geactiveerd. Het onderdeel wordt in een capsule van koolstofvezel (5,5 kg) geplaatst en met een elektromagneet stevig aan de drone bevestigd. Het stuurwiel is nu gereed om via de lucht te worden vervoerd.

In de lucht: De drone vertrekt en legt een afstand van 2 km af tussen het logistieke centrum en de SEAT-fabriek. Na het opstijgen brengt de drone de capsule in slechts 4 minuten naar de plaats van bestemming. Het complete proces, vanaf het activeren van het protocol tot het afleveren van het stuurwiel bij de productielijn, duurt slechts 15 minuten.

Sneller, flexibeler en duurzamer.

"Met deze innovatie stimuleren we Industry 4.0 en zijn we efficiënter, flexibeler en concurrerender, en ook nog eens veel duurzamer," aldus SEAT Vice-president for Production and Logistics Dr. Christian Vollmer. Bovendien is dit systeem emissievrij, aangezien drones op batterijen werken. De vermindering van de uitstoot van CO2 kan oplopen tot wel 1 ton per jaar.

Veilig staat voorop

"We hebben bij dit project extra gelet op veiligheid. De meest belangrijke aspecten hierbij waren een grote laadcapaciteit en een maximaal gestroomlijnd ontwerp van de drone," aldus TSA Centre pilot Toni Caballero.

The sky is the limit geldt niet meer voor de toekomst.

Drones maken onderdeel uit van de slimme fabrieksstrategie van SEAT, waarbij baanbrekende technologieën worden toegepast om de productieprocessen continu te verbeteren en klanten sneller en flexibeler van dienst te zijn. Een aantal van hen zal dus nu zijn handen op een stuur houden, dat uit de lucht kwam.

