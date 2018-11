Druga coroczna nagroda JCS International Young Creatives Award wręczona na festiwalu telewizji Międzynarodowej Nagrody Emmy 2018

– Dziś wyróżniamy młodych twórców, których praca promuje pokój na całym świecie – skomentowała Michal Grayevsky, prezes JCS International, członkini zarządu International Academy i główna dyrektor do spraw komunikacji w RSL Investments II Corporation. – Nasz świat stoi przed kolosalnymi wyzwaniami, ale tegoroczni zwycięzcy dają nam nadzieję na przyszłość – dodała prezes.

– Kieruję wyrazy wdzięczności w stronę ambasadora Ronalda S. Laudera, którego hojność umożliwiła organizację nagród i którego długofalowe zaangażowanie w krzewienie pokoju jest inspiracją dla nas wszystkich – kontynuowała Grayevsky.

Zwycięzcami nagrody JCS International Young Creatives Award są Raj Dutta z Indii, którego „Tea Shirt" ukazuje niewinność małego chłopca przypominającą nam o możliwości wyboru pokoju; Puti Puar z Indonezji, której „Peace is Action" to animacja pokazująca, jak możemy dążyć do pokoju przez opieranie się nękaniu w internecie; oraz Shubham Upreti z Indii, którego „Mr. Peace" opowiada historię mężczyzny, który został daleko w tyle za szybko zmieniającym się światem.

Do nagrody JCS International Young Creatives Award mogli zgłosić się kandydaci z całego świata w wieku od 19 do 29 lat. Trzech zwycięzców wybrano na podstawie kryteriów pomysłu, realizacji, rozwoju postaci i kreatywności. W skład jury weszli: Michal Grayevsky, prezes, JCS International; pierwsza dama Panamy Lorena Castillo Garcia De Varela; Patrick Connolly, starszy wiceprezes ramówki AMC/SundanceTV Global; Amy Hargreaves, aktorka i producentka; Mozhan Marnò, aktorka i producentka; Ben Pyne, niezależny konsultant, Pyne Media; Stephen Segaller, wiceprezes ramówki, WNET Channel 13 i Daniel Wiedemann, szef biura na obie Ameryki w TV Globo.

Kontakt: Office@MG745Fifth.com

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=HvFKSLDdMOc

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/786491/JCS_International.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/786492/JCSI_Puti_Puar___Michal_Grayevsky___Raj_Dutta.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/786493/JSCI_Michal_Grayevsky___Lorena_Castillo_de_Varela.jpg

SOURCE JCS International