Dstny reconnue comme fournisseur UCaaS européen de premier plan

Frost & Sullivan a reconfirmé et renforcé la position de Dstny comme l'un des principaux leaders dans son nouveau rapport 2022 UCaaS Frost Radar™.

BRUXELLES, 7 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Le Frost Radar est une analyse de l'industrie qui examine le marché européen de la téléphonie IP hébergée et des UCaaS. Dans un domaine comptant plus de 120 acteurs à l'échelle européenne, les analystes de l'industrie ont sélectionné 22 entreprises situées en tête de file sur le plan de la croissance et de l'innovation.

Frost Radar 2022

« Dstny bouleverse le marché européen des communications unifiées en cloud en tant que service en brisant le statu quo des pratiques de communication d'entreprise traditionnellement monolithiques. Le monde a beaucoup changé ces derniers temps et les chefs d'entreprise reconnaissent qu'il est impératif de pouvoir réagir rapidement. En conséquence, Dstny se concentre sur l'offre de solutions mobiles qui permettent aux entreprises de répondre efficacement aux demandes changeantes des clients », déclare Robert Arnold, IndustryDirector – Connected Work Research chez Frost & Sullivan.

Le rapport UCaaS Radar 2022 de Frost & Sullivan souligne plusieurs avantages clés que possède Dstny, notamment :

Plateforme et technologies propriétaires dans les domaines des communications d'entreprise, de l'analyse d'entreprise, de l'engagement des clients et des intégrations d'entreprise.

Amélioration du portefeuille grâce à l'IA conversationnelle omnicanale et aux intégrations simplifiées avec des tiers.

omnicanale Les services UCaaS mobiles natifs sont l'un des principaux facteurs de différenciation.

Le positionnement intrinsèquement excellent et la croissance rapide ; de manière organique, avec des prestataires de service, couplés à une stratégie ambitieuse de fusion et d'acquisition.

Un fournisseur paneuropéen de premier plan

Le rapport de Frost & Sullivan souligne l'excellente position de Dstny pour se développer rapidement et gagner des parts de marché supplémentaires, en tant que l'un des principaux fournisseurs UCaaS paneuropéens. Une approche mobile-first peut positionner Dstny comme le partenaire de grossistes de choix pour les opérateurs télécoms européens qui cherchent à devenir plus agiles et à tirer parti de leurs réseaux 5G pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché UCaaS, selon le rapport.

« Le fait que Dstny soit l'un des rares acteurs à améliorer son classement en matière d'innovation par rapport à 2021 témoigne de l'augmentation constante des attentes des clients auxquelles nous sommes confrontés en tant qu'industrie. Nous sommes ravis de voir que nos efforts pour rapprocher les technologies, accélérer le rythme de l'innovation et simplifier le quotidien des gens sont reconnus », déclare Johan Dalstrom, directeur produit chez Dstny..

À propos de Dstny

Dstny est l'un des principaux fournisseurs européens de communications d'entreprise basées sur cloud. L'entreprise simplifie le quotidien de plus de 3 millions de personnes que compte Dstny aujourd'hui : les outils interactifs de Business Communications sont fournis en tant que service et permettent aux employés et aux clients de se rencontrer dans tous les formats de communication (appel, vidéo, chat et autres).

Les outils de Dstny sont nativement mobiles, adaptables localement, faciles à utiliser et à intégrer pour les entreprises, les partenaires et les fournisseurs de services. En combinant une technologie innovante avec des relations étroites avec les partenaires et les fournisseurs de services, et avec des équipes locales solides, Dstny peut offrir la meilleure expérience utilisateur possible et rendre les dernières applications accessibles aux entreprises à travers l'Europe.

Basée à Bruxelles, Dstny compte 800 employés dans 7 pays européens (Belgique, Pays-Bas, France, Allemagne, Suède, Danemark, Royaume-Uni) et a réalisé un chiffre d'affaires annuel de près de 190 millions d'euros en 2021.

Pour en savoir plus : www.dstny.com

