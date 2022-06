Du 1er au 3 novembre 2022, le Consortium international pour la mesure des résultats de santé (ICHOM) organisera le plus grand rassemblement de leaders mondiaux des soins de santé basés sur la valeur

LONDRES, 30 juin 2022 /PRNewswire/ -- L'ICHOM célébrera ses 10 ans d'efforts pour améliorer les résultats de santé des patients et présentera des exemples pratiques de la manière dont la mesure des résultats centrés sur le patient conduit à des améliorations de la qualité des soins, ainsi qu'à la transformation des modèles de prestation de services et de remboursement dans le monde entier.

Des centaines d'acteurs du secteur des soins de santé sont attendus en personne, notamment des fournisseurs, des industriels, des spécialistes des sciences de la vie, des universitaires et des représentants des patients. Le programme se déroulera sur trois jours avec deux thèmes principaux : les futurs systèmes de santé et les moteurs de la transformation des soins de santé.

Il y aura de nombreuses possibilités de réseautage, notamment un cocktail de bienvenue de l'ICHOM, des petits-déjeuners de réseautage et des sessions de conférence interactives.

Les principaux sujets abordés sont les suivants :

Comment les résultats des patients déterminent l'avenir des systèmes de soins de santé - Initier le changement au niveau national

Des soins équitables et inclusifs sont-ils possibles sans une mesure normalisée des résultats ?

Concrétiser les soins de santé fondés sur la valeur - expériences du projet pilote estonien de parcours pour les patients victimes d'une attaque cérébrale

VOICE – construire un cadre innovant pour améliorer les résultats des patients atteints de cancer du poumon et du sein tout en réduisant les coûts

Sessions pratiques sur la mise en œuvre, les résultats rapportés par les patients et la mesure des coûts

Étude de cas d'enseignement de la Harvard Business School - Brigham & Women's Hospital : utilisation des résultats rapportés par les patients pour améliorer les soins du cancer du sein

- Brigham & Women's Hospital : utilisation des résultats rapportés par les patients pour améliorer les soins du cancer du sein Le rôle post-pandémique de la télésanté et de l'intelligence artificielle dans les soins de santé fondés sur la valeur

Pour en savoir plus sur le programme, rendez-vous sur conference.ichom.org/agenda

Parmi les intervenants confirmés, citons :

Ernst Kuipers , ministre de la santé, du bien-être et des sports, Pays-Bas ;

, ministre de la santé, du bien-être et des sports, Pays-Bas ; Elizabeth Fowler , PhD, J.D., administratrice adjointe et directrice du Center for Medicare and Medicaid Innovation (CMMI) ;

, PhD, J.D., administratrice adjointe et directrice du Center for Medicare and Medicaid Innovation (CMMI) ; Thomas H. Lee , MSc, MD, BA, médecin en chef, Press Ganey Associates, Inc, médecin de soins primaires, Brigham & Women's Hospital, professeur de médecine (à temps partiel), Harvard Medical School , professeur, département de politique et de gestion de la santé, Harvard T.H. Chan School of Public Health ;

, MSc, MD, BA, médecin en chef, Press Ganey Associates, Inc, médecin de soins primaires, Brigham & Women's Hospital, professeur de médecine (à temps partiel), , professeur, département de politique et de gestion de la santé, of Public Health ; Dr Micky Tripathi , coordinateur national du bureau des technologies de l'information sur la santé, ministère américain de la santé et des services sociaux ;

, coordinateur national du bureau des technologies de l'information sur la santé, ministère américain de la santé et des services sociaux ; Kellie Paich , directrice mondiale, qualité clinique et survie, Movember ;

, directrice mondiale, qualité clinique et survie, Movember ; Shyam Bishen, directeur de la santé et des soins de santé au Forum économique mondial ;

Dana Gelb Safran, Sc. D., présidente et PDG - National Quality Forum (NQF)

Pour consulter la liste des orateurs confirmés, rendez-vous sur https://conference.ichom.org/speakers/

Suzanne Gaunt, présidente et directrice générale de l'ICHOM, déclare : « Je suis ravie de retourner à Boston pour célébrer notre 10e anniversaire. Je me réjouis des excellentes possibilités de réseautage qui s'offrent à nous et de la possibilité de renouer avec la communauté ICHOM en face à face pour la première fois depuis plus de deux ans. »

Plus d'informations sur ICHOM :

La mission de l'ICHOM est de libérer le potentiel des soins de santé basés sur la valeur en définissant des ensembles standard mondiaux de mesures des résultats qui comptent le plus pour les patients et en encourageant l'adoption et la communication de ces mesures dans le monde entier afin de créer une meilleure valeur pour toutes les parties prenantes.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ichom.org .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1015300/ICHOM_Logo.jpg

Pour les demandes de presse, veuillez envoyer un e-mail à Sarah Gray ( [email protected] ).

SOURCE ICHOM - (THE INTERNATIONAL CONSORTIUM OF HEALTHCARE OUTCOMES MEASUREMENT)