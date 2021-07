Du cloud à l'Edge, Lumen Technologies redéfinit la livraison des applications d'entreprise avec Microsoft

Les relations entre ces deux entreprises permettront de construire, gérer et étendre des applications dans des environnements de distribution à grande échelle.

DENVER, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Lumen Technologies (NYSE: LUMN) annonce aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Microsoft qui façonnera la prochaine génération de distribution d'applications d'entreprise en mettant à disposition les capacités Microsoft Azure sur la plateforme Lumen. Les clients des deux entreprises bénéficieront de la possibilité d'exécuter leurs solutions basées sur Microsoft plus près de l'endroit où les interactions numériques se produisent en utilisant les services Edge Computing mondiaux de Lumen, créant l'une des plateformes les plus rapides et les plus sécurisées pour les applications et les données.

« En travaillant avec Microsoft, Lumen offrira aux entreprises et aux développeurs des capacités Edge inédites dans l'industrie », a déclaré Shaun Andrews, Executive Vice President and Chief Marketing Officer pour Lumen. « En intégrant un plus grand nombre de nos services de plateforme avec Microsoft Azure, nous pouvons aider les entreprises à utiliser rapidement leurs données afin de bénéficier des informations qu'elles recherchent et dont elles ont besoin, tout en ayant la possibilité de prendre en charge les utilisations spécifiques et personnalisées. Nous sommes enchantés par les innovations et les nouvelles expériences numériques que nous pouvons offrir à nos clients communs en étendant Azure à l'ensemble de notre réseau mondial.»

Lumen collaborera avec Microsoft dans le cadre de plusieurs démarches de mise sur le marché visant à soutenir les clients communs dans le monde entier, en utilisant les ressources du Lumen Edge Experience Center, notamment :

Un déploiement certifié d'Azure qui pourra s'exécuter dans les nœuds Edge Computing de Lumen dans le monde entier, débloquant un plus grand nombre de cas d'utilisation de faible latence et de bande passante élevée pour les clients de la plateforme de service Azure.

Des solutions du secteur de la communication basées sur des réseaux 5G privés qui exploiteraient les capacités des logiciels cloud-natifs de Microsoft, ainsi que les capacités Edge Computing et du réseau à fibre optique de Lumen. Ces solutions permettraient aux clients d'optimiser leurs réseaux sans fil et de pousser les charges de travail encore plus près des interactions numériques.

Des solutions gérées du secteur des entreprises pour une vaste gamme de logiciels et de services cloud de Microsoft afin d'optimiser la performance des charges de travail de l'entreprise et de soutenir l'ensemble des effectifs du client, où qu'ils se trouvent.

« En proposant Microsoft Azure sur la plateforme Lumen, nous permettons aux entreprises d'accéder à un environnement où elles peuvent obtenir les performances de faible latence dont elles ont besoin pour les applications critiques, avec les habitudes des services et des outils Microsoft », a déclaré Yousef Khalidi, corporate Vice President, Azure for Operators chez Microsoft. « Grâce à cette collaboration, nous élargissons la façon dont les entreprises peuvent connecter Azure à leurs réseaux d'entreprise. Nous sommes ravis d'avoir Lumen comme partenaire pour augmenter le nombre de cas d'utilisation que nous pouvons réaliser à la périphérie du réseau. »

Afin de consolider cette collaboration, Lumen a choisi Azure comme plateforme de cloud public privilégiée pour les charges de travail au service de ses entreprises clientes, contribuant ainsi à améliorer l'expérience client de la plateforme Lumen. Cela permet la transformation des possibilités d'ajout des nouvelles fonctionnalités de service à la plateforme. Les entreprises bénéficieront donc d'expériences de gestion d'accès cohérentes dans tous les services numériques Lumen. Cette dernière mettra également à profit Azure, Microsoft Power Apps et Microsoft 365 E5 Security & Compliance pour sa transformation numérique interne.

En outre, Microsoft a nommé Lumen comme l'un de ses partenaires majeurs soutenant Azure à travers le monde avec le réseau, l'infrastructure et les services gérés de Lumen. Les entreprises clientes bénéficieront d'une connectivité réseau encore plus performante à tous leurs services Azure depuis la plateforme Lumen.

À mesure que les entreprises déplacent leurs charges de travail vers l'Edge et utilisent de plus en plus des environnements multi-cloud, l'intégration transparente du réseau et du cloud est primordiale pour optimiser les performances.

Faits marquants :

Lumen est un partenaire bénéficiant de la certification des services gérés Microsoft pour une large gamme de logiciels et de services cloud Microsoft. Il est également partenaire Gold Microsoft.

Les nœuds Edge de Lumen sont conçus pour répondre à 95 % de la demande des entreprises américaines d'un délai de 5 millisecondes de latence.

Pour obtenir la liste à jour des sites Edge réels et prévus, consultez le site : https://www.lumen.com/en-us/solutions/edge-computing.html#edge-computing-map

Le réseau Lumen est composé d'environ 450 000 miles de routes mondiales de fibre et de plus de 180 000 bâtiments sur Internet, parfaitement connectés aux nœuds Edge mondiaux, de 350 centres de données Lumen dans le monde, et de 2 200 centres de données tiers en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient, en Amérique latine et dans la région Asie Pacifique.

À propos de Lumen Technologies :

Lumen est guidée par sa conviction que l'humanité offre le meilleur lorsque la technologie fait progresser notre façon de vivre et de travailler. Avec 450 000 km de fibre optique desservant des clients dans plus de 60 pays, nous proposons une plateforme internationale rapide et sécurisée pour les applications et les données afin d'aider les entreprises, les gouvernements et les communautés à offrir les meilleures expériences possibles. Pour en savoir plus sur les services réseau, le « edge cloud », les solutions de sécurité, de communication et de collaboration de Lumen, et son engagement à promouvoir le progrès humain par le biais de la technologie, vous pouvez consulter www.news.lumen.com/home LinkedIn: /lumentechnologies, Twitter: @lumentechco, Facebook: /lumentechnologies, Instagram: @lumentechnologies et YouTube: /lumentechnologies.

Déclarations prospectives

À l'exception des informations historiques et factuelles, les questions énoncées dans ce communiqué et identifiées par des mots tels que « estime », « s'attend à », « anticipe », « pense », « projette », « a l'intention de » et expressions similaires sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives ne garantissent pas les résultats futurs et sont uniquement basées sur des attentes actuelles, sont intrinsèquement spéculatives et sont sujettes à un certain nombre d'hypothèses, de risques et d'incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle. Les événements et les résultats réels pourront différer sensiblement de ceux anticipés, estimés, projetés ou sous-entendus par nous dans ces déclarations si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisent ou si les hypothèses sous-jacentes se révèlent incorrectes. Les facteurs susceptibles d'affecter les résultats réels comprennent, sans s'y limiter : la capacité de l'alliance stratégique élargie d'atteindre ses objectifs généraux ; notre capacité à protéger notre réseau et à éviter les répercussions négatives d'éventuelles atteintes à la sécurité ; les pannes de service, les pannes de système ou des événements semblables ayant une incidence sur notre réseau ou sur la disponibilité et la qualité de nos services ; les effets de technologies nouvelles, émergentes ou concurrentes, y compris celles qui pourraient rendre nos produits moins désirables ou désuets ; la capacité de l'alliance stratégique élargie de permettre une fonctionnalité accrue des applications à la périphérie ; la capacité de l'alliance stratégique élargie de permettre de nouvelles expériences numériques en termes de personnalisation client et d'intégration des données ; la capacité d'exécuter avec succès le déploiement certifié Azure prévu ; la capacité de mettre en œuvre avec succès les solutions projetées du secteur des communications autour des réseaux privés 5G et des satellites en orbite terrestre basse ; la capacité d'exécuter avec succès les solutions gérées et projetées du secteur des entreprises, la capacité de proposer la performance à faible latence souhaitée pour les applications clients ; et les autres risques mentionnés de temps à autre dans nos dépôts auprès de la Commission des valeurs mobilières et des changes (« SEC »). Pour toutes les raisons énoncées ci-dessus et dans les documents que nous avons déposés auprès de la SEC, vous êtes averti de ne pas vous fier indûment à nos déclarations prospectives qui ne valent qu'à la date de publication. Nous rejetons toute obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives pour quelque raison que ce soit, à la suite de nouvelles informations, d'événements ou de développements futurs, de changements de circonstances, ou pour toute autre raison. En outre, toute information concernant nos intentions contenue dans l'une de nos déclarations prospectives reflète nos intentions à la date de ces déclarations prospectives et est basée, entre autres, sur les conditions réglementaires, technologiques, industrielles, concurrentielles et économiques, ainsi que sur les conditions du marché et nos hypothèses à cette date. Nous pouvons modifier nos intentions, nos stratégies ou nos plans sans préavis à tout moment et pour quelque raison que ce soit.

