Du houblon frais envoyé à des brasseries en Corée du Sud en un seul jour

L'exportation de houblon dans sa forme la plus pure aux brasseurs de l'autre bout du monde constitue une étape importante pour l'industrie. Ayant pour mission de mettre les brasseurs du monde entier en contact avec des exploitations familiales et multigénérationnelles, YCH se concentre sur la création de partenariats stratégiques visant à accroître l'accessibilité du houblon pour les brasseurs.

Le houblon a été utilisé par trois brasseries de Séoul pour brasser des ales de houblon fraîches qui ont été commercialisées le mois dernier.

Étant donné que le houblon frais est un produit hautement périssable qui doit être livré des plantes volubiles au brasseur en 36 heures, les brasseries optent généralement pour l'acheter le plus proche possible de la source, autrement dit les fermes de houblon du Nord-Ouest du Pacifique, où 75 % du houblon du pays est cultivé. Il faut dire que même les brasseries américaines font face à des défis logistiques tels que la synchronisation et la coordination du calendrier de brassage, ce qui fait que les ales de houblon fraîches soient des bières très difficiles à brasser et d'une qualité très recherchée.

Mais cette difficulté ne fut guère un obstacle pour Yakima Chief Hops. Grâce au personnel des ventes et de la logistique de YCH, à l'équipe de marketing international du département de l'agriculture de l'État de Washington, au programme Plant Services, au distributeur coréen, à Brew Source International, à Yakima Chief Ranches et au partenaire de culture de houblon, 327 kilogrammes de houblon frais des marques Mosaic® et Ahtanum® ont été livrés avec succès à la Corée du Sud, et ce en une seule journée.

Le houblon frais a parcouru 8 602 kilomètres jusqu'à parvenir aux mains de Seoul Brewery, Amazing Brewery et Playground Brewery, tout en ayant été préalablement soumis à des inspections d'exportation et de strictes exigences douanières.

« Lorsque le représentant des ventes de YCH en Asie, Jim Lambert, avait initialement proposé l'idée, j'ai vraiment ressenti sa passion », a déclaré le responsable de l'import-export chez Yakima Chief Hops, Tyler Shearn. « L'opération s'est révélée plutôt difficile, puisqu'il a fallu des mois de préparation, une attention particulière aux détails et un fort esprit de collaboration. Chez YCH, nous sommes enthousiastes à l'idée de surmonter des défis et de faire un premier pas en avant vers le progrès et l'amélioration continue », ajoute-t-il.

Yakima Chief Hops

Nous sommes un fournisseur mondial de houblon détenu à 100 % par des producteurs. Nous sommes des amateurs de bière et des agriculteurs qui partagent une culture de partenariat et d'innovation. Nous formons un réseau de familles d'agriculteurs passionnées qui exploite des années d'expérience multigénérationnelle pour soutenir et inspirer l'avenir du brassage. De l'apprentissage à la logistique, nous aidons les brasseurs du monde entier à trouver plus facilement de nouvelles façons d'utiliser le houblon pour obtenir des résultats exceptionnels. shop.yakimachief.com

Contact :

Cait Schut

Responsable des relations publiques

Cait.Schut@yakimachief.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1027253/Amazing_Brewery_Fresh_Hop_Ale.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1016498/Yakima_Chief_Logo.jpg

Related Links

http://www.shop.yakimachief.com



SOURCE Yakima Chief Hops